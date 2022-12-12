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盛豐行捐款千萬助學　讓弱勢生學習不中斷

▲盛豐行董事長黃志豐(左)捐贈250萬元善款，由台北市教育局長曾燦金(右)代表接受。（圖／台北市教育局提供）

▲盛豐行董事長黃志豐(左)捐贈250萬元善款，由台北市教育局長曾燦金(右)代表接受。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助清寒弱勢學生安心就學，盛豐行訂下每年10月份為旗下買酒網的「慈善月」，捐助該月總收益的5%給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，今年捐出250萬元，累積8年來共捐出1013萬，認助196名學生。台北市教育局長曾燦金今天（12日）頒發感謝狀給盛豐行董事長黃志豐。

曾燦金表示，基金會對善款的運用是公開、透明，感謝盛豐行連續8年來的信賴與合作，成為企業社會責任的表率，希望這份溫暖繼續傳遞，發揚善的循環。基金會2021年共認助了1934位學生，2022至今已認助2076位學生，認助學生略增，顯見需要幫助的清寒學生越來越多，呼籲各界踴躍響應。

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黃志豐指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，許多孩子家庭的經濟狀況重創，又出現物價高漲，會努力續實踐企業經營取之社會、回饋於社會的精神，今年續辦慈善月活動訂定捐出10月總收益的5%，順利達成目標捐助共新台幣250萬4609元，規劃分配認助60位小學生每月2000元生活費、56位公立學校學生每學期5000元學費，以及25位2萬元急難救助名額等。

台北市教育局指出，相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會網站。

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