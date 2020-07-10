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陸生想上視訊課被老師「放生」　學費照繳卻「什麼也沒學到！」

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▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外生近日已陸續返台，但陸生未在開放名單。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸生目前尚不能返台就學，教育部因此啟動「安心就學措施」，但有許多陸生對此並不滿意，一名陸生就表示，他遇到的很多老師都不願意使用遠距教學，只能找同學用手機開視訊，但根本看不清楚，「學期結束了，什麼也沒學到，學費卻照交，這合理嗎？下學期若還是這樣的『安心就學』，我想很多同學都會休學或不讀了！」

該名陸生在臉書「陸生返台推動組」粉專上投稿指出，他是班上唯一的陸生，大部分老師都不願意為了一個陸生使用遠距教學，「就拿我們系來說，老師直接跟我說『我不會弄這個』『我上課不帶電腦』『我怕資安問題』。」

▼疫情指揮中心近期放寬外籍人士來台限制。（圖／指揮中心提供）

0617中央流行疫情指揮中心記者會,教育部長潘文忠說明境外生返台。（圖／指揮中心提供）

該名陸生說，無奈之下，他只能找同學幫忙，用同學的手機連視訊上課，「這是什麼概念，透過手機鏡頭能看清什麼？PPT上只有最上面的大字看得清楚，其他都是糊的，網路也卡頓，我上課提問插話都沒人聽得到，除了老師用麥克風以外，坐得遠的同學講話或分組討論根本聽不到⋯⋯。」

不過，該名陸生也提到，有一門課的老師特別好，專門為了他帶大電腦，每次上課提前發視訊連結給他，願意為他調整課程進度和作業方式，「我真的非常感激這位老師，但是這學期結束了，大部分課可以說真的沒有參與感，糊裡糊塗的，什麼也沒學到，學費卻照交，這合理嗎？」

▼桃園機場設置了境外生報到櫃台 。（圖／教育部提供）

▲▼ 8境外生今抵台！桃機啟用報到櫃台　教育部：檢疫14天才能出關 。（圖／教育部提供）

該名陸生認為，如果下學期繼續是這樣的安心就學，很多同學可能都會休學或乾脆不讀了。

「陸生返台推動組」的小編也表示，自己這學期的成績慘不忍睹，期中考的時候還能勉勉強強答題，期末考的時候居然連題目都看不懂了，「不過看到線上教學的大家都是這樣，小編也就放心了，再次向爲我們無私地提供線上教學的老師們説一句感謝，這學期我們給您們添了不少的麻煩。」

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