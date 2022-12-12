客評論讚好手藝！機車黑手鐵門拉下變「槍癡」　改出殺傷力槍枝

▲台中一名42歲葉男利用機車行內工具，將空氣手槍改造成具有殺傷力的槍枝。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名42歲葉男在潭子經營機車行，精通機械維修的葉男卻把好手藝拿來做不法之事，葉男先在網上購買俄羅斯進口的馬可洛夫型非制式空氣手槍，自行貫通後換上自己磨出來的撞針，讓手槍具有殺傷力。台中市刑大警方前往葉男機車行搜索，他也坦承犯案，供稱是因為喜歡槍枝、想收藏，並無販售意圖。

台中市刑大偵四隊接獲情資，台中潭子區有犯嫌以機車行當成掩護，42歲的葉男平時經營機車行，店面就開在潭子熱鬧的大豐路上，在Google評論上還被客人稱讚「手藝很好，精通機車維修技術，還可以動手製作損壞配件！」

▲▼警方8月中旬持搜索票前往，在葉男機車行內搜出槍枝以及犯案工具。（圖／記者許權毅翻攝）



不料每當鐵門拉下，葉男轉身拿出櫃子裡的空氣手槍，利用車床、鑽頭等工具進行改造，其中一把俄羅斯進口的馬可洛夫型非制式空氣手槍，葉男以18000元購入，將其貫通以具有殺傷力。

警方8月中旬持搜索票前往葉男機車行，查扣改造槍枝1支、彈匣1個、彈殼1個、撞針1根、砂輪機2組、車床1台及改造工具1批等贓證物，另有尚未改造、無殺傷力的BB槍，不在查扣範圍內。

▲刑大偵四隊副隊長張志維表示，葉男將工具、槍枝放在混亂的工具箱裡，一般客人上門也很難察覺。（圖／記者許權毅攝）



葉男將槍枝藏在混亂的工具箱裡，一般客人很難看出店裡有異狀。面對警方搜索，葉男還能仔細解說哪些是加工，哪些無法用車床製作，坦承犯行供稱是喜歡、想收藏。該把槍枝經送往刑事警察局鑑定後，確認具有殺傷力，全案由台中地檢署檢察官依照違反《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條罪嫌起訴。

▲▼面對警方搜索，葉男還能侃侃而談，解說自己如何製作撞針等配件。（圖／記者許權毅翻攝）

