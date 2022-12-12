路邊撿827萬支票！新北男提告討「10%報酬80萬」…只得3萬原因曝

▲新北李姓男子在路口撿到價值827萬的支票，返還後對失主提告討支票10%的報酬。（資料照／記者周宸亘攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北一李姓男子在路口撿到價值827萬的支票，送警局返還失主後，李男告上法院向失主討1成報酬共80萬元。新北地院審理，認為支票不同於一般動產，依法定週年利率5％計算，失主即時拿回支票可獲利息為31萬餘元，判李男可請求利息的1/10做為報酬，即3萬1018元，全案還可上訴。

判決指出，李男於今年1月11日行經土城區中央路與忠義路口時，撿到一張聯邦商銀支票，面額共值827萬1510元，隨即將支票送往土城派出所招領。而後李男得知支票已歸還失主，遂提告請求拿取10%報酬共80萬元。

全案審理時，失主表示這張支票是記名票據，禁止背書轉讓，他遺失支票後已掛失止付並報案遺失，只是後來因取回支票，才未完成公示催告讓支票作廢。

法官審理後，認為支票和一般動產不同，遺失後能依公示催告及除權判決程序，向法院聲請宣告無效，讓支票形同廢紙，不過若失主這樣做，程序上也需耗費勞力、時間、費用，所以李男撿到支票還給失主，要求報酬為合理。

法官指出，支票價值不等同於票面金額，應該以失主依公示催告程序，到除權判決所需的期間，計算出的法定遲延利息為依據。以公示催告最高申報權利期間9個月、週年利率5％計算，可算出失主因即時拿到支票，可獲得的利息為31萬182元，因而判李男可拿到利息的1/10，即3萬1018元，全案還可上訴。