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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「吳怡農個性不適合選舉」　王世堅曝兩人談話內容：大家要鼓勵他

▲▼吳怡農時事議題受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，民進黨派出吳怡農參戰。面對近期被批評選戰打法過於佛系，民進黨台北市議員王世堅跳出力挺，雖然吳怡農個性不適合選舉，但大家要鼓勵他這股清新的力量，像是國民黨猛抹黑他，但他有一點很好，「這我也有跟他討論，我跟他說別人低劣攻擊，我們高尚回應」，而這剛好是他性格寫照。

王世堅於《雅琴看世界》表示，這次選舉時間短，所以空戰、陸戰都要並重，吳怡農他之前在這邊選過，落選後也繼續在中山區耕耘，這幾年近距離觀察，發現他很正直、很善良、很厚道，這麼優質的人設，會為立法院帶來正面的力量。

王世堅說，很多人說吳怡農佛系打法，確實他個性不適合選舉，但大家要鼓勵他，因為這是清新的力量，如果選民知道，而且想要保有這股想改革的力量，那就不要計較說他懂不懂選舉，就像國民黨猛抹黑他，但他有一點很好，這兩人也討論過，就是別人低劣攻擊，他們高尚回應，這剛好是他性格寫照，所以他都沒有主動去攻擊任何人。

王世堅也分析，目前選情五五波，但往後走向對吳怡農越來越有利，國民黨說有做民調，是他們贏，但這是他們剛打完九合一，聲量正高，可是隨著吳怡農慢慢被看見，大家會更肯定吳怡農，再過一個禮拜可能就不是55波，而是64波。　

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