11000年前男子「握住GG浮雕」被發現　人類最古老敘事場景

▲土耳其發現人類最古老敘時場景雕刻，內容是男子握住自己生殖器。（圖／翻攝自劍橋大學出版社Antiquity期刊）



記者王致凱／綜合報導

最新一篇考古學研究表明，研究人員在土耳其東南部發現一個距今1萬1000年前的浮雕石壁，是目前全球已知最古老的「敘事場景」文物。石壁上能明顯看出一名男性手握自己的生殖器，周圍還有猛獸圍繞，但目前學者還無法解讀出當時的人類想透過這些雕刻表達什麼。

根據LiveScience報導，考古學家在土耳其烏爾法地區（Urfa）的一處新石器時代遺址內發現這些雕刻作品。這些岩壁上的浮雕高約0.7至0.9公尺，長約3.7公尺，雕刻展示了兩頭豹，一頭公牛和兩個男人，其中一個握住自己生殖器，另一人則看起來像是手拿一條蛇。

這處遺址最早於2021年展開挖掘，年代可以追溯到西元前9000年，當時的人類正處於狩獵採集時代和農業時代的過渡期。這項研究結果於本月8日發表於《古物》（Antiquity）期刊上。

伊斯坦堡大學考古學家，同時也是該項研究的唯一作者厄茲多安（Eylem Özdogan）在研究中表示，雕刻中兩個獨立的場景可以作為同一部敘事藝術作品觀看，左起是一頭公牛與一個人彼此相對的雕刻，其中男子腹部有一個類似陰莖的物體延伸出，左手張開有6根手指，右手則拿著一條蛇。

第二個場景則是兩頭張牙咧嘴的豹子面對一個男性，這名男性以正面面對觀賞者，並用右手握住自己的陰莖。厄茲多安表示，這些浮雕構成某種敘事性作品，暗示著彼此互相有關係的事件，或者正在講述某個故事。

德國考古學研究所新石器時代專家諾特羅夫（Jens Notroff）則表示，這件雕刻作品可能是為了傳達男子氣概而做，此一發現有助於考古學者解讀其他土耳其新石器時代文物，然而目前人們仍無法確切理解這個雕刻所敘述的內容。