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大陸 大陸焦點 特派現場

2000年前「中央鑄幣廠」發現新文物　數千「五銖、刀錢」殘塊出土

記者魏有德／綜合報導

距今2000多年的西安的「漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址」近日公布考古新發現，這座遺跡被稱為當時的「中央鑄幣廠」，自2015年開始勘探挖掘後，陸續起出部分古錢幣，包括，「五銖」、「大泉五十」及「一刀平五千」等錢幣和殘塊，從形制上分析為西漢及新莽時期的文物。

▲西安的「漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址」出土的各形制錢幣及殘塊。（圖／翻攝新華網）

▲西安的「漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址」出土的各形制錢幣及殘塊。（圖／翻攝新華網，下同）

《新華網》報導，考古工作者在這裡發現大量西漢至新莽時期的銅錢、鑄錢陶範及冶鑄、水井等遺跡。中國社會科學院考古研究所研究員張建鋒表示，「這次考古發現的遺物遺跡數量眾多、形制多樣，對於研究當時的貨幣鑄造工藝、貨幣及經濟政策變遷等具有十分重要的意義。」

▲西安的「漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址」出土的各形制錢幣及殘塊。（圖／翻攝新華網）

兆倫鍾官鑄錢遺址位於陝西省西安市西咸新區灃西新城大王街道辦事處兆倫村一帶，西漢時期屬上林苑內。2015年12月起，大陸社科院考古研究所漢長安城工作隊與西安市文物保護考古研究院聯合組成考古隊，對這一遺址進行考古勘探和發掘。

▲西安的「漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址」出土的各形制錢幣及殘塊。（圖／翻攝新華網）

這座遺址分為南、北兩部分，北部為一大型環壕，環壕內面積約為10萬平方公尺，約等同於14座足球場大小，南部則是一處城址。

自2021年3月起，考古人員在兆倫村東北約1.1公里的環壕北部進行新一輪發掘工作，共發掘清理西漢及新莽時期的灰坑100多座、房址3座、窯址11座、井18口、磚池一處、冶鑄遺跡3處，鋪磚或鋪錢範的地面多處，出土各類錢範殘塊數千塊。

張建鋒表示，出土錢幣及殘塊種類有「五銖」、「大泉五十」、「小泉直一」、「契刀五百」及「一刀平五千」等，文物還包括板瓦、筒瓦、瓦當、坩堝、鼓風管等，從形制來看，均為西漢及新莽時期的遺物，還有為數不少的「五銖」、「大泉五十」及「一刀平五千」銅錢。

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