工人開怪手挖到一塊顏色異常「岩石」　竟是3枚白堊紀恐龍蛋

▲江西一名工人在工地挖出3枚白堊紀時期的恐龍蛋化石。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西一名建築工人李先生5日在開怪手施工時，挖出一塊顏色與周圍石頭不一樣的石塊，李先生仔細一看，這塊石頭上的紋路有著3個類似「蛋」的形狀，感覺有點像化石，連忙向有關單位通報。這塊「岩石」經專家帶回分析後確認為恐龍蛋化石，埋藏年代為晚白堊紀早中期，距今約9500萬年至8000萬年，目前已交武寧縣博物館保存。

《紅星新聞》報導，目前已裸露的恐龍蛋化石有3顆。其中1顆蛋殼剝落較多，另外2顆保存較完好。從科學分類角度來看，本次出土的恐龍蛋為蜂窩蛋類。另根據蛋殼的顯微結構判斷，這些蛋為石筍蛋科的珊瑚蛋，曾在浙江、河南等省份的晚白堊世地層中出現，距今約9500萬年至8000萬年。

發現恐龍蛋化石的李姓工人提到，化石是無意中挖出來的，也算是一種緣份，「如果那塊石頭沒有被獨立剝出來，他將那塊石頭獨立裝車，倒在壩上填埋，就不能發現恐龍蛋，未來博物館要展出恐龍蛋的話，會帶著孩子去參觀。」

武寧縣博物館辦公室張主任表示，發現化石時是跟石塊完全黏在一起，已經被施工方人員搬到了一邊，「工作人員當即先進行一個大致鑒定，經初步鑒定為恐龍蛋化石可能性較大後，就將其運回博物館的庫房裡收藏保存。」

此外，博物館也請專家對現場進行研判，認為現場情況比較複雜，多數土層都已經被破壞，再進行挖掘，找到恐龍蛋化石的可能性也是非常小，幾乎等於零。

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所專家王強強調，這次不僅是武寧縣首次發現恐龍蛋，也是江西西北部首次發現，「從地質學的角度，這些標本的發現，豐富了石筍蛋科珊瑚蛋屬的分布範圍，且對研究贛杭構造帶南北古地理及恐龍的生存環境的變化研究，提供了很好的實物材料。」