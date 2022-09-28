湖北發現百萬年「鄖縣人」3號化石　歐亞內陸迄今最完整古人類頭骨

▲「鄖縣人」3號頭骨化石被發掘出來。（圖／翻攝湖北長江雲，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家文物局今（28）日舉行「考古中國」重大項目記者會，湖北省十堰市鄖陽區學堂梁子遺址第三次發現保存完好的人類頭骨化石，成為歐亞內陸迄今發現，同時代最為完好的古人類頭骨化石，將為中國百萬年人類演化史提供關鍵化石、文化證據。

《封面新聞》報導，此次發現的「鄖縣人」3號頭骨化石被埋藏於學堂梁子遺址內有一定鈣質膠結的砂土地層中，目前已清理出露額骨（包括眉脊）、眼眶、頂骨、左側顴骨和顳骨及枕骨左側。化石出露部分保存完好，形態清晰，人類屬性確鑿。

經過勘查發現，該頭骨形態基本正常，沒有發生明顯變形，所能提供的性狀資訊較此前在該遺址發現的另外兩具頭骨更豐富而真實，在很大程度上彌補前兩具頭骨變形的缺憾。

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員、學堂梁子遺址考古研究專家組組長高星表示，「鄖縣人」3號是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完好的古人類頭骨化石，保留該階段人類重要而稀缺的解剖學特徵。

高星強調，該化石處在古人類近200萬年演化歷程的中間和關鍵環節上，為探討東亞古人類演化模式、東亞直立人來源、東亞直立人與智人演化關係等重大課題提供了詳實而關鍵的化石及文化證據。

公開資訊顯示，學堂梁子（鄖縣人）遺址位於湖北省十堰市鄖陽區（原鄖縣）青曲鎮彌陀寺村，為舊石器時代遺址，主體為漢水北岸的第四級基座階地，階地頂部的第四紀堆積最為豐厚，多數堆積厚度超過8公尺，局部厚度超過18公尺，保存了100多萬年來不同時期的地層堆積。

1學堂梁子（鄖縣人）遺址在1990至2022年先後進行7次考古發掘，前5次發掘在核心區發現2具距今約100萬年前的古人類頭骨化石、20餘種哺乳動物化石和207件石製品，其它區域發掘出土2000多件石製品和少量動物化石。