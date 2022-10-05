司馬遷筆下「神秘古滇國」遺址新發現　丞相官印封泥出土

▲雲南河泊所遺址出土的滇國相印封泥。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

雲南河泊所遺址自2021年至今，出土大量漢代封泥和簡牘，代表西漢王朝已對雲南行使治權，揭開司馬遷《史記》裡提到的古滇國神秘面紗。河泊所遺址位於雲南昆明市晉寧區上蒜鎮河泊所村附近，是古滇文化的核心居址區。遺址東北約一公里處便是曾出土金質「滇王之印」的石寨山古墓群。

▲滇國相印封泥。（圖／翻攝新華社）

《澎湃新聞》報導，2021年以來，國家文物局（大陸）支持雲南省文物考古研究所對河泊所遺址中的上西河村西南地點、上蒜第一小學北側地點進行了考古發掘。考古勘探發現地下保存十餘處台地與河湖沈積，年代從先秦時期一直延續到秦漢時期。

雲南省文物考古研究所所長劉正雄表示，2021年起的考古發掘為兩漢時期的文化堆積，發現建築基址、灰坑、墓葬、河道、水井等重要遺跡，出土封泥、簡牘、銅器、鐵器、骨器、玉石器等文化遺物2000多件。

▲雲南河泊所遺址發現大量封泥、簡牘，進一步揭開古滇國神秘面紗。（圖／翻攝新華社）

其中，最重要的發現為封泥、簡牘、大型建築基址和道路等，封泥500餘枚中，官印封泥和私印封泥皆有，而「滇國相印」封泥的出土，代表從實物面證實古滇國的存在，也象徵漢武帝在設立益州郡、賜滇王王印的同時，也設立了「滇相」，建立起一套中央對地方的行政管理體系。

▲雲南河泊所遺址出土的500餘枚封泥中，官印及私印皆有。（圖／翻攝新華社）

公開資訊顯示，古滇國存在時期約在公元前278年至前109年，疆域主要在以滇池為中心的雲南中部及東部地區，歷史學家慣稱為滇族。

司馬遷著《史記》曾記載，楚國將軍莊蹻曾率部抵達滇池一帶，因秦人斷其退路，遂留在當地建立滇國。根據過往的考古及文獻紀錄顯示，滇國約存在170年左右，公元前109年，漢武帝出兵征討雲南，滇王投降，漢武帝賜其金印，歸屬於漢。