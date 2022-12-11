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大陸 大陸焦點 特派現場

最後離別！揚州艦護送江澤民骨灰　依生前意願全數撒入江海

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民治喪委員會依照江澤民生前意願，舉行撒骨灰儀式。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今(11）日報導指出，遵照江澤民及其親屬的意願，今中午12時35分，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等領導同志和江澤民夫人王冶坪等親屬護送骨灰撒放。江澤民治喪委員會和家屬搭乘揚州艦前往長江入海口水域，把江澤民的骨灰從長江入海口撒入大海。

報導指出，江澤民是徹底的唯物主義者。生前留下意願，自己的骨灰撒在長江和大海。「江澤民同志把一生毫無保留地奉獻給了祖國和人民。」

▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民長子捧遺照、二子江綿康捧骨灰盒。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

報導，今天上午中南海下半旗致哀。來福堂裡，白色的幕布懸掛江澤民彩色遺像。遺像下方，擺放骨灰盒，上面覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。江澤民的夫人王冶坪率全家敬獻的花籃擺放在骨灰盒前，兩側擺放著其他親屬和有關方面敬獻的花圈。

報導稱，上午8時10分，蔡奇和治喪委員會辦公室領導同志，同江澤民親屬，向江澤民遺像三鞠躬。隨後，由江澤民長子江綿恆捧遺像、二子江綿康捧骨灰盒和花圈走出來福堂。

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲載護江澤民骨灰的專機抵達上海虹橋機場，由靈車載護前往吳淞軍港碼頭。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

報導表示，靈車駛出中南海後，在中南海工作的幹部職工在道路兩旁，胸佩白花、神情凝重送別。靈車前往西郊機場，空軍官兵列隊脫帽，目送載護江澤民骨灰的專機起飛。「專機盤旋著，在首都北京上空緩緩繞飛一周，告別這一江澤民同志為黨和國家事業傾盡心血的地方。」

報導上午11時5分，載護江澤民骨灰的專機抵達上海虹橋機場。隨後，骨灰由靈車載護前往吳淞軍港碼頭，國旗半垂，莊嚴肅穆。

黑底白字橫幅上寫著，「江澤民同志永垂不朽」「江澤民同志永遠活在我們心中」。海軍官兵整齊列隊，脫帽致禮。江澤民的親屬捧護著骨灰走下靈車，將骨灰安放在靈桌上。送別的人們列隊肅立，深深鞠躬，向江澤民作最後的告別。

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲最後的離別，江澤民夫人王冶坪十分悲痛。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

報導指出，揚州是江澤民的故鄉，江澤民的親屬捧護著骨灰登上以揚州命名的軍艦，現場用最高禮儀送別。海軍笛吹響，儀仗隊持槍肅立，行注目禮。當揚州艦起航時，軍港內所有艦船汽笛長鳴，響徹雲霄。

最後報導稱，中午12時35分，揚州艦抵達長江入海口水域。蔡奇和江澤民等親屬一起登船。畫面顯示，到了最後離別遲刻，江澤民夫人王冶坪非常悲痛，與親屬慢慢把江澤民骨灰和繽紛的花瓣緩緩撒向無垠的江海。

據了解，中共建政後，除了毛澤東遺體經過防腐處理，其他主要領導人過世後的遺體採取火化。中共前總理周恩來是第一位提出死後不留骨灰的領導人，由專機載護骨灰撒在北京、長城、天津等地。 帶領大陸改革開放的鄧小平的骨灰則是撒入大海。

▼江澤民骨灰灑入江海。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民骨灰撒入江海 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

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