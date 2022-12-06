5千人參加江澤民追悼大會　習悼詞精簡版刪「九二共識、89民運」

▲ 2022.12.6江澤民追悼大會 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸官方今（6）日上午10點在北京舉行中共前領人江澤民追悼大會，稍早大陸官媒公布追悼大會流程，以及中共中央總書記習近平的悼詞。官方版的內容比較精簡，少了江澤民年輕時參與革命過程，在上海執政的功績和89運動，以及當年推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，但報導文末有附註「悼詞全文另發」。

央視指出，6日上午，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等參加大會。

▲ 5千人在北京人民大會堂參與江澤民追悼大會。（圖／翻攝 央視）

今天全大陸下半旗致哀，停止一切公共娛樂活動。追悼大會在人民大會堂大禮堂舉行。會場莊嚴肅穆。主席台以銀灰色為底色，台口上方懸掛黑底白字橫幅，「江澤民同志追悼大會」。

主席台正中懸掛著江澤民的巨幅彩色遺像。江澤民骨灰盒安放在遺像前的鮮花翠柏叢中，骨灰盒上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。江澤民的夫人王冶坪率全家敬獻的花籃擺放在江澤民同志的骨灰盒前。6名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。

▲眾人鞠躬安道哀悼。（圖／翻攝 央視）

報導大禮堂二樓眺台懸掛的黑底黃邊白字橫幅上寫著，「全黨全軍全國各族人民衷心愛戴的江澤民同誌永垂不朽！」三樓眺台懸掛的黑底黃邊白字橫幅上寫著，「在以習近平同志為核心的黨中央領導下，繼承江澤民同志的遺志，把新時代中國特色社會主義偉大事業推向前進！」

▲ 全大陸各界默哀、鳴笛3分鐘。（圖／翻攝 央視）

追悼大會由蔡奇主持。上午10時整，追悼大會開始。全場肅立，默哀3分鐘。中國人民解放軍軍樂團奏起低回的哀樂，人民肅立默哀。汽車、火車、輪船等汽笛齊鳴，防空警報響徹雲霄。默哀後，人民大會堂奏響莊嚴的國歌。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在追悼大會上致詞，高度評價江澤民光輝的一生和建立的豐功偉績。他指出，從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的13年中，國際形勢風雲變幻，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。在國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅定不移堅持和發展中國特色社會主義。

習近平說，江澤民深刻洞察世界新軍事變革的發展趨勢，主持制定新時期軍事戰略方針，強調要推進中國特色軍事變革，堅定不移走中國特色的精兵之路，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設。在江澤民同誌親自領導和大力推動下，我國國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。

習近平稱，江澤民集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，進一步回答了什麽是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麽樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識，以新的思想、觀點、論斷，繼承、豐富、發展了馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論。

▲ 習近平致悼詞。（圖／翻攝 央視）

習近平表示，黨的十三屆四中全會以後13年中，江澤民領導我們從容應對一系列關系我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵禦亞洲金融危機沖擊、戰勝1998年特大洪澇災害等，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。

習近平指出，中國共產黨領導是黨和人民事業風雨無阻向前進的根本保證。新征程上，我們一定要保持「趕考」的清醒和堅定，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於推進自我革命，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

習近平強調，中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代、引領時代發展的康莊大道。新征程上，一定要堅持中國特色社會主義道路，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持自信自強、守正創新，在自己選擇的正確道路上昂首闊步走下去，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

▲ 陸官方發布習近平致悼詞是精簡版，全文另發。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。新征程上，一定要堅持胸懷天下，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動共建「一帶一路」高質量發展，推動建設新型國際關系，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量攜手前進。

習近平強調，敢於鬥爭、敢於勝利是中國共產黨和中國人民不可戰勝的強大精神力量。新征程上，一定要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神，掌握歷史主動，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

習近平最後說，「江澤民同志同我們永別了。他的英名、業績、思想、風範將永載史冊，世世代代銘刻在人民心中。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

▲習近平向江澤民長子江綿恆握手慰問。（圖／翻攝 央視）

習近平致悼詞後，全場向江澤民同志深深三鞠躬。上午10時55分，追悼大會在雄壯的《國際歌》聲中結束。隨後，習近平等向江澤民的親屬表示慰問。

江澤民治喪委員會委員，中央和國家機關各部門代表，解放軍和武警部隊官兵代表，首都各界群眾代表，江澤民親屬、生前友好和家鄉代表等，約5000人出席追悼大會。