　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

5千人參加江澤民追悼大會　習悼詞精簡版刪「九二共識、89民運」

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

▲ 2022.12.6江澤民追悼大會 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸官方今（6）日上午10點在北京舉行中共前領人江澤民追悼大會，稍早大陸官媒公布追悼大會流程，以及中共中央總書記習近平的悼詞。官方版的內容比較精簡，少了江澤民年輕時參與革命過程，在上海執政的功績和89運動，以及當年推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，但報導文末有附註「悼詞全文另發」。

央視指出，6日上午，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等參加大會。

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

▲ 5千人在北京人民大會堂參與江澤民追悼大會。（圖／翻攝 央視）

今天全大陸下半旗致哀，停止一切公共娛樂活動。追悼大會在人民大會堂大禮堂舉行。會場莊嚴肅穆。主席台以銀灰色為底色，台口上方懸掛黑底白字橫幅，「江澤民同志追悼大會」。

主席台正中懸掛著江澤民的巨幅彩色遺像。江澤民骨灰盒安放在遺像前的鮮花翠柏叢中，骨灰盒上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。江澤民的夫人王冶坪率全家敬獻的花籃擺放在江澤民同志的骨灰盒前。6名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

眾人鞠躬安道哀悼。（圖／翻攝 央視）

報導大禮堂二樓眺台懸掛的黑底黃邊白字橫幅上寫著，「全黨全軍全國各族人民衷心愛戴的江澤民同誌永垂不朽！」三樓眺台懸掛的黑底黃邊白字橫幅上寫著，「在以習近平同志為核心的黨中央領導下，繼承江澤民同志的遺志，把新時代中國特色社會主義偉大事業推向前進！」

▲▼ 2022.12.6江澤民追悼大會、 。（圖／翻攝 央視）

▲ 全大陸各界默哀、鳴笛3分鐘。（圖／翻攝 央視）

追悼大會由蔡奇主持。上午10時整，追悼大會開始。全場肅立，默哀3分鐘。中國人民解放軍軍樂團奏起低回的哀樂，人民肅立默哀。汽車、火車、輪船等汽笛齊鳴，防空警報響徹雲霄。默哀後，人民大會堂奏響莊嚴的國歌。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在追悼大會上致詞，高度評價江澤民光輝的一生和建立的豐功偉績。他指出，從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的13年中，國際形勢風雲變幻，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。在國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅定不移堅持和發展中國特色社會主義。

習近平說，江澤民深刻洞察世界新軍事變革的發展趨勢，主持制定新時期軍事戰略方針，強調要推進中國特色軍事變革，堅定不移走中國特色的精兵之路，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設。在江澤民同誌親自領導和大力推動下，我國國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。

習近平稱，江澤民集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，進一步回答了什麽是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麽樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識，以新的思想、觀點、論斷，繼承、豐富、發展了馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論。

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

▲ 習近平致悼詞。（圖／翻攝 央視）

習近平表示，黨的十三屆四中全會以後13年中，江澤民領導我們從容應對一系列關系我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵禦亞洲金融危機沖擊、戰勝1998年特大洪澇災害等，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。

習近平指出，中國共產黨領導是黨和人民事業風雨無阻向前進的根本保證。新征程上，我們一定要保持「趕考」的清醒和堅定，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於推進自我革命，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

習近平強調，中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代、引領時代發展的康莊大道。新征程上，一定要堅持中國特色社會主義道路，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持自信自強、守正創新，在自己選擇的正確道路上昂首闊步走下去，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

▲ 陸官方發布習近平致悼詞是精簡版，全文另發。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。新征程上，一定要堅持胸懷天下，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動共建「一帶一路」高質量發展，推動建設新型國際關系，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量攜手前進。

習近平強調，敢於鬥爭、敢於勝利是中國共產黨和中國人民不可戰勝的強大精神力量。新征程上，一定要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神，掌握歷史主動，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

習近平最後說，「江澤民同志同我們永別了。他的英名、業績、思想、風範將永載史冊，世世代代銘刻在人民心中。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

▲▼ 2022.12.6 江澤民追悼大會 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平向江澤民長子江綿恆握手慰問。（圖／翻攝 央視）

習近平致悼詞後，全場向江澤民同志深深三鞠躬。上午10時55分，追悼大會在雄壯的《國際歌》聲中結束。隨後，習近平等向江澤民的親屬表示慰問。

江澤民治喪委員會委員，中央和國家機關各部門代表，解放軍和武警部隊官兵代表，首都各界群眾代表，江澤民親屬、生前友好和家鄉代表等，約5000人出席追悼大會。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
台南88槍案兇嫌正面照曝！　檢方發布通緝35歲男子孔祥志
太常愛愛會腎虧？「最美博士解答」網吵翻
快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩
孟耿如發文認「身心俱疲」！　黃子佼曝夫妻感情狀況
雞排妹「防彈背心文」引大戰！她向館長道歉了
女星疾駛高速公路「碰！」11車突撞一團　急煞車嚇傻
護國神山設廠！美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠
珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」卻超雷！神人推1物：更吸水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5千人參加江澤民追悼大會　習悼詞精簡版刪「九二共識、89民運」

女大生畢業賣饅頭「親戚全看不起」　3年後霸氣現金買第2間房

魯蛇娶回「義大利辣妻」變勝利組！4年生2混血美娃　近況萬人羨炸

600萬粉絲網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」　疑甩竿觸高壓線路

陸下調防疫規定「機票酒店預訂量漲3倍」　去海南旅遊成最夯選擇

聽說媽媽遇車禍！女兒「當街撫屍痛哭」淚別…下秒變喜劇全場傻眼

習近平悼詞回顧江澤民功績名言　「落後要挨打、不怕邪不怕鬼」

人妻小王激戰到一半！尪遇港鐵故障突折返　當場捉姦卻超淡定

貴州發現6億年古老生物！竟是鹿角狀「海綿寶寶」　畫面曝光

擴大保護未成年猥褻受害者　陸多地判出「終身禁業」首件判例

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

5千人參加江澤民追悼大會　習悼詞精簡版刪「九二共識、89民運」

女大生畢業賣饅頭「親戚全看不起」　3年後霸氣現金買第2間房

魯蛇娶回「義大利辣妻」變勝利組！4年生2混血美娃　近況萬人羨炸

600萬粉絲網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」　疑甩竿觸高壓線路

陸下調防疫規定「機票酒店預訂量漲3倍」　去海南旅遊成最夯選擇

聽說媽媽遇車禍！女兒「當街撫屍痛哭」淚別…下秒變喜劇全場傻眼

習近平悼詞回顧江澤民功績名言　「落後要挨打、不怕邪不怕鬼」

人妻小王激戰到一半！尪遇港鐵故障突折返　當場捉姦卻超淡定

貴州發現6億年古老生物！竟是鹿角狀「海綿寶寶」　畫面曝光

擴大保護未成年猥褻受害者　陸多地判出「終身禁業」首件判例

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

太常愛愛會腎虧？「最美博士解答」網吵翻　中、西醫這樣說

獨／一個詞形容《阿凡達：水之道》　山姆沃辛頓脫口「濕濕的」笑翻

金管會抓炒房藏鏡人！集團隱身ATM繳房貸息　7帳戶被抓

愛愛到一半套套消失　妹子隔天起床「下體怪怪」！低頭一看臉垮了

快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩

媒體人分析吳怡農與「雙吉」合體政治盤算　曝立委補選勝負關鍵

男歌手曝曾為躲警察「飆車撞倒孕婦」　懺悔：會一輩子不安

孟耿如發文認「身心俱疲」！　黃子佼曝夫妻感情狀況

美國愛達荷州長率團訪IEAT　美光、美福與傑登皆為該州往來大戶

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

清純女孩開情色直播DIY 下一秒媽媽突敲門...翻身尬回「啥事？」

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

「養蚌生珍珠」被友笑！她打開哭了...結局大逆轉

魯蛇娶回「義大利辣妻」翻轉人生！近況萬人羨炸

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

爺爺開43元過戶學區房給孫子 3年後想要回遭拒...法院判了！

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

中國傳放寬防疫　路透：最快12／7宣布10項新措施

她1歲確診腦癱！22歲超狂逆襲成女神級網紅

貴州發現6億年古老生物！畫面曝光

習近平連兩次凝望江澤民儀容

聽說媽遇車禍！女兒當街撫屍痛哭…下秒變喜劇

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

直擊！北京鳴笛送江澤民　

更多熱門

相關新聞

習近平悼詞回顧江澤民功績名言

習近平悼詞回顧江澤民功績名言

大陸官方今（6）日上午10點在北京舉行中共前領人江澤民追悼大會。中共中央總書記習近平的悼詞回顧江澤民一生功勳。其中涉及台海部分，習近平表示，江澤民推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂反台獨重大鬥爭。習的悼詞引用不少《江澤民文選》內容和語錄，像是「財大才能氣粗，落後就要挨打」、「人不能低下高貴的頭」、「不信邪、不怕鬼」。

習近平一身黑衣悼念江澤民：永別了！

習近平一身黑衣悼念江澤民：永別了！

習出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」

習出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」

直擊！北京鳴笛送江澤民　

直擊！北京鳴笛送江澤民　

天安門最後一天為江澤民降旗

天安門最後一天為江澤民降旗

關鍵字：

江澤民火化追悼大會

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

肯德基連續14天「買1送1」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面