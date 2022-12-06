習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

▲江澤民,江澤民追悼會 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。今日（6日）上午10時，北京人民大會堂舉行追悼大會，國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人出席，江澤民遺孀王冶坪也有出席儀式。據現場直播畫面顯示，全部人都身著黑西裝，繫上黑色領帶、佩戴白色胸花。

畫面顯示，大會由中央書記處書記蔡奇主持。講台正中央掛有江澤民的遺照，黑底白字的橫幅寫上「江澤民同志追悼大會」，下方則擺放江澤民的骨灰，安放在白、黃色鮮花叢中，由中國共產黨黨旗覆蓋，兩旁放有多個花圈。

▲全部人都身著黑西裝，繫上黑色領帶、佩戴白色胸花。（圖／翻攝自央視新聞）

大會首先為江澤民默哀，之後奏唱國歌，習近平其後發表悼詞，「江澤民同志同我們永別了。」習近表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，他將畢生心血和精力獻給中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。在江澤民領導下，中國成功加入世貿，實現港澳順利回歸。

《新華社》11月30日公布，江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，當日中午12時13分在上海逝世。江澤民的靈柩在12月1日運抵北京，遺體昨（5 日）已經在北京八寶山革命公墓火化。

大陸官方日前宣布，江澤民追悼大會6日上午10時舉行，不舉行遺體告別式，全大陸民眾默哀、鳴笛3分鐘。追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天；默哀期間，證券期貨市場、銀行債券市場、貨幣市場、外匯市場等將臨時停市3分鐘。

▼江澤民遺孀王冶坪（前排左一）也有出席儀式 。（圖／翻攝自央視新聞）