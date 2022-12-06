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大陸 大陸焦點 特派現場

全靜默！北京城10點鳴笛　民眾自動「停車、肅立」哀悼江澤民3分鐘

記者任以芳／北京報導

中共前領導人江澤民追悼大會今（6）日上午在人民大會堂10時舉行，全大陸包括港澳地區民眾默哀、鳴笛3分鐘。《東森新媒體ETtoday》於北京長安大街直擊，準10點全市防空警報響起，所有車輛自動停下來按喇叭，整個京城靜止不動為江澤民致哀。

▲▼ 北京鳴笛默哀三分鐘，全城靜默 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鳴笛默哀三分鐘，全城靜默 。（圖／記者任以芳攝）

稍早接近10點前大約40秒，北京市紅路燈交叉口陸續轉變成紅燈，所有車輛、電動車等交通工具開始自主性停下。10點整，北京防空警報響起，街道上車輛陸續鳴笛，不停長按汽車喇叭，部分行走路人也停下腳步肅立，北京靜默3分鐘後恢復紅綠燈交通。

▲▼ 北京鳴笛默哀三分鐘，全城靜默 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京準10點全城靜默，集體默哀鳴笛3分鐘   。（圖／記者任以芳攝）

江澤民的遺體於1日由專機從上海移靈回北京，暫時安放在中國解放軍人民醫院，並且設立告別式靈堂。大陸官媒《央視》昨5日釋出下面，證實江澤民遺體在北京八寶山革命公墓火化。

習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院送別，中共前領導人胡錦濤也於二十大後首次路面，前往醫院送別江澤明最後一程。之後由習近平和中共政黨高層、江澤民家屬護送遺體到八寶山革命公墓火化。

大陸官方日前宣布，北京時間今6日上午10時將於人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會，不舉行遺體告別式，全大陸民眾默哀、鳴笛3分鐘。追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

追悼大會默哀期間，證券期貨市場、銀行債券市場、貨幣市場、外匯市場等將臨時停市3分鐘。

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