習近平出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」：他堅決反對動亂

記者蔡儀潔／綜合報導

中共前領導人江澤民追悼大會今（6）日上午10點在北京舉行。中共中央總書記習近平在會上致詞時提到「89政治風波」，並指出「江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，捍衛社會主義國家政權」。

▲▼追悼大會現場 。（圖／翻攝自央視新聞）

《央視新聞》今早直播追悼大會，畫面顯示，在北京人民大會堂內，習近平與一票官員均穿黑衣出席，並在胸口配上白花。大會前3分鐘，現場所有人默哀3分鐘，接著眾人齊唱大陸國歌《義勇軍進行曲》。

▲習近平佩戴白花出席。（圖／翻攝自央視新聞）

習近平接著上台致詞稱，極其沈痛哀悼江澤民同志，此時此刻，大江南北，長城內外，全國各地的黨政機關事業單位、鄉村學校部隊等人員，香港同胞、澳門同胞、台灣同胞以及海外僑胞，「也都同我們一道，深切緬懷江澤民同志的豐功偉績和崇高風範，寄託我們的哀思。全黨全軍全國各族人民，為失去江澤民同志而感到無限悲痛。」

值得注意的是，習近平總結江澤民的功績時罕見提到「89學運」。他表示，1989年春夏之交，「我國發生嚴重政治風波」，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，捍衛社會主義國家政權，維護人民根本利益的政治決策，緊緊依靠廣大黨員幹部群眾，有利維護上海穩定。

習近平爾後還指出，20世紀80年代末、90年代初，「我國發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂制裁，我國社會主義發展面臨空前巨大的困難和壓力。」

習近平接著說，在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民帶領黨中央集體，緊緊依靠各族人民，堅持經濟中心、堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作、黨同人民群眾的聯繫。

▲北京鳴笛默哀3分鐘 。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方日前宣布，江澤民追悼大會6日上午10時舉行，不舉行遺體告別式，全大陸民眾默哀、鳴笛3分鐘；追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天；默哀期間，證券期貨市場、銀行債券市場、貨幣市場、外匯市場等將臨時停市3分鐘。