習近平悼詞回顧江澤民功績名言　「落後要挨打、不怕邪不怕鬼」

▲2022.12.6 北京在人民大會堂舉行中共前領導人江澤民的追悼大會 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸官方今（6）日上午10點在北京舉行中共前領人江澤民追悼大會。中共中央總書記習近平的悼詞回顧江澤民一生功勳。其中涉及台海部分，習近平表示，江澤民推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂反台獨重大鬥爭。習的悼詞引用不少《江澤民文選》內容和語錄，像是「財大才能氣粗，落後就要挨打」、「人不能低下高貴的頭」、「不信邪、不怕鬼」。

▲江澤民骨灰擺放正中央 。（圖／翻攝 央視）

大陸前領導人江澤民11月30日於上海病逝，享耆壽96歲，追悼大會於今6日上午10時舉行，人民大會堂正中央是江澤民遺照，正下方擺放骨灰，上面覆蓋中共紅色黨旗。

江澤民遺孀王冶坪率全家敬獻的花圈最前方，輓聯寫「你永遠活在我們心中」，左右兩旁是現任和退休領導人敬獻的花籃。

▲中共退休領導人溫家寶、賀國強等人出席。（圖／翻攝 央視）

除了中共現任領導人習近平，李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等人出席。溫家寶、賈慶林、俞正聲、曾慶紅、賀國強、張高麗等退休領導人一同送別江澤民。

▲江澤民遺孀王冶坪，心情悲痛送丈夫江澤民最後一程。（圖／翻攝 央視）

習近平長達50分鐘悼詞，現場全體人員站著聆聽，唯獨昨日前往醫院參加江澤民告別式，中共前領導人胡錦濤全程未現身。另外，江澤民高齡92歲遺孀王冶坪坐在輪椅上，表情悲痛的送丈夫最後一程。

習近平首先表示，此時此刻大江南北，長城內外全國各地的黨政機關企事業單位，鄉村學校部隊街道社區的廣大人民群眾，我國駐外使領館及其他駐外機構人員，香港特別行政區同胞，澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及海外僑胞，全黨，全軍全國各族人民「為失去了江澤民同志這樣一位偉大人物感到無限悲痛。」

▲習近平於江澤民追悼大會上罕見提及「89民運」。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，85年後，江澤民同志在上海市市長、上海市委副書記書記任內，制定上海經濟發展規劃和城市建設規劃，提出在20世紀末把上海建設成為開放型多功能產業結構，把浦東建設成為國際化樞紐化現代化的世界一流新市區，為開創上海改革開放做出突出貢獻

隨後，習近平罕見提及「89民運」。他指出，中共第13屆一中全會，江澤民同志當選為時任中央政治局委員。「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央，關於旗幟鮮明反對動亂，捍衛社會主義國家政權，維護人民根本利益的正確決策緊緊依靠廣大黨員幹部群眾有力維護上海穩定。」

▲習近平悼詞回顧江澤民一生功績。（圖／翻攝 央視）

同年6月，江澤民接班成為第中共3代中央領導人。習近平悼詞回顧，「當年正面臨外有壓力，內有困難的嚴重時刻，江澤民同志堅定表示為了黨和人民的事業，『我一定鞠躬盡瘁，死而後已』。」

習近平接著說，「20世紀80年代末，90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行制裁，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民帶領黨的中央領導集體緊緊依靠全黨，全軍全國各族人民堅持經濟建設中心，堅持改革開放。」

習近平指出，國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同志提出抓住機遇深化改革，深化對全面建設小康社會，「財大才能氣粗，落後就要挨打。」

▲習近平悼詞引用不少《江澤民文選》內容和語錄。（圖／翻攝 央視）

涉及港澳台部分，習近平說，「江澤民同志實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的『九二共識』，有力開展反分裂、反台獨重大鬥爭。」

談到經濟部分，習近平指出，「江澤民同志領導我們從容應對一系列，我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治經濟領域和自然界困難風險。成功抵御亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害，保證改革開放和社會主義現代化建設的航船，始終沿著正確方向破浪前進。」

習近平還說，「江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替」。

▲江澤民追悼大會，黑底白字橫幅強調「以習近平同志為核心黨中央領導下..」。（圖／翻攝 央視）

習近平接著強調，江澤民同志語重心長的說，「我作為一名老共產黨員。真誠希望全黨同志，特別是中央各位同時時刻刻，在新徵程上，堅定增強四個意識，堅定四個自信，做到兩個維護，弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於推進自我革命。」

最後，習近平表示，江澤民同志強調，國際國內的嚴峻形勢和不同社會制度，不同思想體系的對立和鬥爭經常考驗每個黨員，要有「壓倒一切敵人的英雄氣概」、「人不能低下高貴的頭」。新徵程上，一定要保持奮鬥姿態，全國各族人民「不信邪、不怕鬼、不怕壓」，全力戰勝前進道路上的各種困難和挑戰。