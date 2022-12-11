自民黨高層萩生田光一：建構世界氫供應鏈　盼與台灣攜手

▲萩生田光一出席「台日關係永續論壇」開幕式。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本執政黨自由民主黨政務調查會長、前首相安倍晉三生前親信萩生田光一率團訪問台灣，11日上午出席「台日關係永續論壇」開幕式發表基調演講，他特別談及台積電赴日設廠、CPTPP、建構全球氫能供應鏈、提升國防預算等議題，直言日本要透過氫能達成碳中和目標，著手建構世界性的氫供應鏈，「在預測未來50年、100年的情景時，我們也希望可以和台灣一起、作為夥伴一同攜手向前」。

萩生田光一今天上午致詞時表示，新冠病毒肆虐全世界時，日本將疫苗送到台灣，而台灣則是送給日本口罩及醫療器材，「患難時的朋友，正是真正的朋友」，日本和台灣經過半個世紀的時間，建立了真正的友情，希望這份友情在下一個50年，邁向100年，更進一步強力的發展，希望日本和台灣的夥伴關係更廣泛、更深層、向上提升到更新的層次。

萩生田光一特別提到，位於日本的九州熊本地區，由台灣台積電、日本索尼、電裝合資的「JASM」半導體工廠是此合作的象徵，大家都說這是「九州矽谷的復活」，稍後他將拜訪台積電。他說，半導體的供應鏈是不能斷線的，盡可能讓製造多元化，建構穩定的半導體供給體制是必要的，日本也希望在人工智能及量子等領域，更進一步加強與台灣的合作關係。

萩生田光一指出，放眼全世界，技術霸權的競爭現在已越來越激烈，起因是源於互不信任，軍事技術的轉用、在智慧財產方面搭便車、強制性的技術轉移，對於不能信賴的對手，日本無法與他們共享最先進的技術，在此時代，與共享自由、民主主義、人權、法治等基本價值，同時最重要的，是以互相信賴與日本連結的台灣，正是日本在創新產業共同前進的夥伴。

針對CPTPP議題，萩生田光一說，現金經濟政策與安全保障政策是一體而不可分的，經濟上的力量已被利用為外交及安全保障上的武器，日台正面臨了這個新的課題，對於如何面對經濟上的威脅，將是明年日本擔任議長國的七國集團（G7）高峰會的一大議題，以違反國際規則的形式使用經濟上的力量是絕不容允許的，在經濟安全保障的時代，日本將再次訴求基於自由公平之貿易的重要性，此核心就是CPTPP。

萩生田光一表示，過去TPP的談判未必是一帆風順的，其中最大的危機是5年前美國宣布退出協定，而挽回這股失去的動力的，就是日本的安倍政權，「我們越難過關耐心的達到了目標，這是因為日本有堅強的信念，堅信在新時代建立自由公平的規則才是國家的百年之計」，日本強烈決意將CPTPP這項資產推廣到全世界，「我本身也支持台灣的參與」。

值得注意的是，萩生田光一特別在演講中談及能源互助的議題，他說，相信日本和台灣之間有大力合作的可能性，為了實現碳中和，日本將使用氫能，氫不僅可以大量儲存，也是能夠穩定供給的能量，日本將氫能運用於烘焙咖啡豆、蒸餾威士忌及加熱殺菌，氫能發電目前也正朝商業化的方向發展，美國、荷蘭、德國等都預定採用日本的氫能發電技術，日本在氫能領域可說是引領全球，另外，有必要開始建構世界性的氫供應鏈，東南亞、大洋洲、南美等地都是有著豐富可再生能源的地區，他們大量製造、並將氫液化後運到日本及台灣，日本在今年成功透過海運大規模輸送液態氫，為全球首例。

對於印太地區合作議題，萩生田光一以烏山頭水庫及嘉南大圳的建設故事為例說，當時透過日本的八田與一技師和台灣的各位，加上當時美國最先進的蒸氣挖掘機等大型土木機具，才完成在台灣的建設，日本、台灣、美國三國是太平洋國家，從太平洋到印度洋，日本不樂見透過武力片面改變現狀的行為，無論有何紛爭，都應以法治為基礎，以和平的外交手段來解決，為了將「自由開放的印度太平洋」留給50年、100年後的後世子孫，日本、台灣、美國今後也會堅定的攜手前行，日本在這之中也會發揮堅強的領導力。

此外，萩生田光一表示，今年中國軍機入侵台灣領空次數急速增加，達到將近去年的兩倍，且仍朝台灣周邊發射了9枚導彈，「我們絕無法接受試圖以武力片面改變現狀的行為，透過軍事提升緊張關係的行為應當有所節制」，中國在8月4日發射的導彈中，有5枚落入日本專屬經濟區，「台灣有事就是日本有事，也等同於日美同盟有事」安倍前首相所說的這句話的正確性，已被中國自己的行動所證明。

對此，萩生田光一提出強化防衛能力的訴求說，日本將以NATO各國為基準，將國防預算同樣提升到GDP的2%以上，並預計於5年內從根本上強化防衛能力，因為單單歌頌著「和平」並不能代表其和平受到保護，必須讓對手不敢輕易行動，從提升遏止力量的觀點來看，日本也將保有並增強反擊能力，另外還有包括海上保安廳及自衛隊在遇到事件發生時互相配合的機制設立等，能做到的事情日本都會盡力完成，盡力而為是日本的最大前提，也會針對向海外移轉防衛裝備一事，從根本上重新審視並做出調整。

萩生田光一說，在混合戰爭等新穎戰爭型態逐漸崛起的今日，日本也將大膽的強化對於網路、宇宙、AI、量子、半導體等最尖端技術的投資，為了將這些技術活用於防衛能力，在應對新型戰爭及整備新型裝備時，將支持軍民兩用物品的開發，日本也需要施法美國成立國防創新小組（Defense Innovation Unit，DIU），加速吸取新創企業的技術。