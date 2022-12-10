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正妹拒來往…恐怖網友暴走　連2天爬窗進屋硬脫褲：爽完讓妳死

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲女子只因不想再與男網友往來，竟遭對方2度翻入家中暴力威脅企圖硬上，她緊急向鄰居大喊求救才逃過一劫。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名鄧姓男子因不滿女網友表示不想再與他聯繫，竟接連2天抓狂跑到女網友住處，爬窗入內並持鐵棍逼她性交，不但打了她好幾個耳光，還一路拖行到房間，恫稱「等我爽完就讓妳死」，女子趁隙向鄰居高聲呼救報警，鄧男才逃離而未得逞。法院依2條侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑5年2月。

恐怖案件發生在今年8月15日上午9時許，因鄧姓男子在微信上認識的女網友對他說不想再來往，他竟直接衝到女網友位於新北中和的住處，翻窗進入屋內，並找了根鐵棍，等女子出現後隨即以手掐住頸部，逼她發生性關係，她掰了個理由逃走，沒讓鄧男得逞。

沒想到隔天上午，鄧男仍不死心，同樣跑到女網友住處頂樓躲藏，等她開門出現時再度勒頸壓制，並賞了她好幾個巴掌，強行拖至房間丟在床上，硬脫她褲子想性侵，女子找機會躲至陽台並向鄰居求救，鄧男才驚慌逃離，但仍被獲報趕來的警方在附近逮捕。

女子害怕表示，鄧男在施暴過程中還恐嚇「等我爽完就讓妳死」，將她粗暴拉扯毆打成傷，也前往醫院驗傷，鄧男則是對所有指控坦承不諱，新北地院審結，認為只因女網友不想再往來，鄧男就失控欲強制性交，不尊重對方身體、居住安全與性自主權，未與女子和解或賠償，依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪、侵入住宅強制性交未遂罪，2罪處有期徒刑5年2月，不得易科罰金，全案可上訴。

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