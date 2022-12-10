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社會 社會焦點 保障人權

竹聯信堂大哥茶葉包藏毒「市值破億」！租2套房當分裝廠被剿滅

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大掃黑專責隊日前接獲線報，桃園地區有幫派成員涉嫌販賣毒品牟利，警方出動大批警力兵分多路，逮捕涉案的2名幫派大哥，並在桃園、新北2地的租屋處查獲毒品安非他命、k他命等證物，另外還有電子磅秤以及分裝袋等工具。

警方調查，35歲的彭姓男子，與另名47歲的徐姓男子，均有竹聯幫信堂背景，共同組成販毒網絡，主要販賣安非他命、k他命等毒品，並且在桃園、新北承租房子藏放毒品，甚至改造成加工廠，購買大批毒品分裝成小包裝出貨牟利。

▲▼北市刑大在桃園、新北查獲毒品分裝工廠，逮捕2嫌犯送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大在桃園、新北查獲毒品分裝工廠，逮捕2嫌犯送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定多時，日前前往桃園逮捕彭姓、徐姓2名嫌犯，並在桃園市區以及新北市中和區查獲藏放的大量安非他命以及k他命，現場還有電子磅秤、分裝袋以及封口袋等證物，訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

警方表示，2名嫌犯主要負責購入大量毒品，再運送至倉庫交由現場小弟分裝成小包裝，最後再利用小蜜蜂出貨給下游毒蟲，且全部毒品用茶葉袋包裝，企圖混淆警方視聽，最後仍被查獲12.9公斤安毒以及43公斤的k他命，初估市值破上億。

▲▼北市刑大在桃園、新北查獲毒品分裝工廠，逮捕2嫌犯送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大掃黑專責隊，鎖定竹聯幫信堂成員從事販毒，查獲安毒市值破億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑大掃黑專責隊主要負責毒品掃蕩，不排除幕後也有黑幫成員操控，目前將鎖定相關人等，繼續溯源追查幕後藏鏡人。

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