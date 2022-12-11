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大姑狂酸她「不孝順爸媽」 　霸氣媳婦反問一句話秒讓她閉嘴

大姑酸弟媳「都不孝順我爸媽」 　她反問毒姑「一句話」秒噹爆對方閉嘴

▲除了婆媳關係，有些夫家裡立場自私的大姑、小姑，也讓許多人妻備受困擾。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題是華人社會中，許多家庭常見的經典爭議，有時候會造成婆媳關係惡劣的，不一定是婆婆，有毒的姻親「姑類」，也是引起家庭爭端的關鍵。一名女網友在社群上分享，她的同事抱怨，被自己的大姑批評，指責這位同事，是個不孝的媳婦，不懂孝順公婆，但這名挨大姑罵的同事，也不是省油的燈，輕鬆一句話，就徹底打臉大姑，讓對方秒閉嘴。

網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》中發文提到，最近跟公司的同事Ａ女聊天，對發提到她的大姑，指責原PO這位同事Ａ女，是個不懂孝順公婆，不孝的媳婦。A女說，家中的大姑很不客氣直接指的她鼻子罵，「有妳這樣當媳婦的嗎？都不用常回去關心孝順我的爸媽？」讓A女當下失了面子，對大姑的指責十分不平。

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原PO說，不過她這位Ａ女同事，也不是好惹的，面對大姑的批評，她則回應對方，「那大姑妳什麼時侯也要來我家，孝順一下我爸媽？」大姑則下意識回，「關我什麼事？！她們養過我？！幫我付過學費了嗎？」

Ａ女立刻抓到機會，回嗆這位大姑說，「那就對了，妳的爸媽養過我？！幫我付過學費了嗎？他們養的是妳而不是我？！該孝順的是妳也不是我，我該孝順的是養我長大、幫我付過學費的父母和真正用心關心我的人，而不是道德勒索倚老賣老的人」，Ａ女並有感而發的說，「親情和愛情，都是不能勉強的」。

而網友們看到這段大姑與媳婦的過招，紛紛批評、狂酸這位大姑，「當問題出現在自己身上時腦袋居然順間清醒，笑死」、「有些人真的很好笑，自己的父母自己孝順，別總想著要孝順外包給媳婦來做，這種感覺真的很噁心」、「生到這女兒真是可憐！自己不孝，還要幫別人冠上罪名」。

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