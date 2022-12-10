婆婆邀乾女兒作客…狂讚「中意妳當媳婦」人妻回1句　全場空氣凝結

▲在華人社會中，婆媳因為世代、觀念的差異，不少思想太過傳統的婆婆，很容易跟媳婦產生心結。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，自己每週回婆家，婆婆開始有意無意地提起乾女兒，後來對方口中的「乾女兒」真的出現，婆婆甚至當著全家人的面說「當初我多中意你來當我的媳婦」，讓她當場傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「每週回婆家，婆開始有意無意的讓乾女兒在嘴中出場，舉凡各種對乾女兒的讚嘆，讓我不禁懷疑婆是信了哪家師父！直到有天乾女兒真的華麗登場，全家在客廳閒聊中，婆在讚嘆完師父之後，突然說了句，當初我多中意你來當我的媳婦，講完還有意無意看向我」。

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女網友提到，「我就開心地接了句：這乾女兒這麼優秀，連我都想娶！我老公當初是腦袋被夾了嗎？怎麼沒娶！看得出來乾女兒，一臉尷尬，坐立難安，應該連她也沒想到是來赴鴻門宴，婆臉色又青了…從此我也沒見乾女兒上門了！乾女兒這號人物也在婆婆口中完全消失，彷彿從來沒有這個人」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「我婆婆老說：誰誰誰很愛我老公，我都說：快娶回來當免費女傭。初二我都回娘家，如果我婆婆阻擋，我保證我會過年期間都住娘家，放假9天我就提前一天回家，總共10天在娘家」、「這比真煩傳還精彩絕倫，妳家的婆是甄嬛還是孝莊太后」、「最重要是老公的配合，不然就沒那麼容易成事了」。

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