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趙少康自稱當總統役期回歸4個月　侯友宜：我都給予尊重

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

面對台海緊張情勢升溫，蔡政府規劃義務役役期延長，但中廣董事長趙少康表示若自己當總統，「役期回歸四個月絕不延長」。對此，新北市長侯友宜今（11日）說，每一個人都有自己對一個事情的看法，他都給予尊重；另外對於國民黨籍的趙表態參選總統，侯表示，趙是非常優秀的人才，希望他繼續加油。

趙少康昨在臉書表示，若自己當選總統，「役期回歸四個月絕不延長」。他指出，兩岸的問題，「台海和平」最重要，連美國在台協會（AIT）處長都說避戰最重要，真的開戰豈非把青年送上戰場送死嗎？

趙少康也說，比起延長兵役，其實政府現在更該做的是「好好訓練、提高待遇、精兵政策」，4個月其實也可以訓練得非常的精實，另外募兵現在1個月3.5萬元的待遇實在太低，也該提高募兵待遇，錢不夠就不要募那麼多，縮減兵力、走精兵政策，才是正確的作法。

侯友宜11日上午出席「汐金萬感恩茶會」被問到，趙少康說自己當總統絕不會延長兵役，怎麼看黨內有人表態參選總統？侯回應，給趙少康給予很多尊重，也希望他能繼續加油努力，「少康是一個非常優秀的人才，也是我們多年的老朋友，加油」。

媒體追問，民進黨把兵役延長一年是希望能增加訓練量，但如果趙少康拉回4個月，覺得適合嗎？侯友宜表示，每一個人都有自己對一個事情的看法，對他的言論都給予尊重，希望趙少康在各方面的整個表態要尊重以外，也要給他打氣加油。

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關鍵字：

侯友宜趙少康兵役延長

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