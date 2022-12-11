館長要告焦糖了！被指黑道控制媒體　「去跟法官解釋吧」

▲被嗆黑道控制媒體，館長決定提告焦糖「去跟法官解釋吧」。（左圖／翻攝自YouTube；右圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢日前合體時代力量前立委黃國昌直播，抨擊民進黨黑道治國，引起許多綠營支持者不滿，其中「焦糖哥哥」陳嘉行就在推特寫下「我們的國家和媒體竟被館長這樣的人控制，這才叫黑道治國吧」。對此，館長10日晚間開直播，表示將對焦糖提告妨礙名譽。

針對館長近期不斷抨擊民進黨黑道治國，「焦糖哥哥」陳嘉行9日在推特寫下，「我們的國家和媒體竟然被館長這樣的人控制，想想真是悲哀，這才叫黑道治國吧」。焦糖的貼文不但引發網友激烈論戰，館長10日晚間也特別在直播中回應此事，開頭直言「說我黑道治國，請問我是當總統了嗎，我到底能控制什麼東西？」

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▲館長決定對焦糖提告妨礙名譽。（圖／翻攝自YouTube）

館長表示，他自認在直播中講的話題，從來都是民生問題，是關乎人民的問題，他絕對不會去隨意編造，像是車輛昂貴、租房到槍枝泛濫，台灣明明有許多問題跟需求，政府明明都知道，卻整天只顧選舉、顧權位，聽不見人民的聲音，他只是實話實說，把問題點出來，結果三天兩頭就有人誣衊他。

館長說，「這就是側翼的水準，你們這些支持民進黨的網友，看看自己講的話，是不是已經沒有道理到一個境界」，接著更點名焦糖「連這樣的話都可以講，真的是誣衊到了一個極致，所以我們現在國家的總統叫陳之漢了嗎？」、「現在已經可以亂講話到一個沒有上下限了嗎？」

館長直言，他講出人民的心聲，結果民進黨就一直修理他，從選後至今也都不斷在修理他，嘴巴上一直說會檢討，結果都檢討到他身上，卻完全沒改變態度，或是說幫助人民做點什麼。

經過詢問律師見解後，館長決定不再姑息，決定給側翼教訓，將對焦糖提告妨礙名譽，「我不想浪費司法資源，也不要求什麼，就是請他道歉、請他去跟法官解釋這句話是什麼意思。」