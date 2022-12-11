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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長直播嗆告！焦糖推特喊「請說到做到」　臉書貼文被曝光

▲焦糖陳嘉行。（圖／記者林敬旻攝）

▲焦糖陳嘉行。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

焦糖哥哥陳嘉行因在推特寫下「我們的國家和媒體竟被館長這樣的人控制，這才叫黑道治國吧」，引來館長陳之漢不滿，於10日晚間開直播表示將提告妨礙名譽。對此，陳嘉行在推特上回擊，要館長說到做到，而民進黨前桃園市議員王浩宇則貼出陳嘉行個人臉書發文，內容提到「再有想跟館長合作的念頭，台灣社會都瞧不起民進黨」。

針對被告，陳嘉行11日推特說，「這裡難得這麼熱鬧，看到新聞了，請館長說到做到喔，不要只是放話。」王浩宇還轉貼陳嘉行的個人臉書發文，並說他「講真好」。

▲▼焦糖陳嘉行發文。（圖／翻攝臉書、推特）

▲焦糖陳嘉行發文。（圖／翻攝推特）

根據王浩宇所分享的內容，陳嘉行在自己的臉書寫下，「面對資訊戰、面對如館長之流，沒有抗衡就是被吞噬，誰來選都一樣。之前阻止我削弱館長力量的人，現在有看懂了嗎？不要再讓我這種待業人士出來示範了，再有想跟館長合作的念頭，台灣社會都瞧不起民進黨」。

▲▼焦糖陳嘉行發文。（圖／翻攝臉書、推特）

▲焦糖陳嘉行發文。（圖／翻攝臉書）

陳之漢日前合體時代力量前立委黃國昌直播，抨擊民進黨黑道治國，讓陳嘉行直接在推特上開嗆，陳之漢則回應，「說我黑道治國，請問我是當總統了嗎，我到底能控制什麼東西？」並表示經過詢問律師見解後，決定不再姑息，決定給側翼教訓，將對陳嘉行提告妨礙名譽，「我不想浪費司法資源，也不要求什麼，就是請他道歉、請他去跟法官解釋這句話是什麼意思。」

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