趙少康才喊「如果我當總統」　今再談2024：是戰爭與和平的選擇

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨九合一大選大勝，2024由誰挑戰大位備受各界關注。中廣董事長趙少康日前才喊出，若自己當選總統，「役期回歸四個月絕不延長」，11日則再談到總統選舉，認為這是是戰爭與和平的選擇，「絕對不讓台獨借殼上市！」

趙少康說，2022選戰過後，緊接著就是2024，民進黨現在看起來是副總統賴清德一枝獨秀，但不要忘記賴清德是「台獨金孫、台獨代表、台獨希望」，現在為了迎合選民，改口稱「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」，可是他要告訴民進黨，「台灣是我們家，但台灣不是國家，台灣沒有經過公投獨立，國際也沒承認台灣共和國，中華民國才是主權獨立的國家，中華民國就是中華民國，是孫中山先生創建的亞洲第一個民主共和國」。

趙少康批評，民進黨想獨不敢獨，只能唬嚨支持者說台灣已經獨立，但不叫台灣共和國而叫中華民國，妄想透過中華民國「借殼上市」「移花接木」，民進黨的黨章就是連混帶騙，不僅欺騙台獨支持者，更在欺騙中間選民。

趙少康強調，2024是一場「戰爭與和平」的選舉，今天國民黨只是說要和平，民進黨就戲謔國民黨是「投降主義」、「失敗主義」，和平怎麼會是投降主義？難道要打得血流成河才是英雄嗎？要像烏克蘭那樣上萬人戰死沙場、千萬人流離失所才是民進黨要的嗎？這兩天大陸禁我水產輸入事件，更證明民進黨只剩下譴責對岸的硬嘴皮，連一點對抗的方法都沒有。

趙少康認為，「民進黨不倒，台灣不會好」，只有透過贏下2024，讓借殼上市、毫無執政能力的民進黨知所進退，阻止這些人繼續禍亂國家，才能讓中華民國長治久安，大家一定要團結努力，把人民的福祉贏回來，把中華民國的未來贏回來。