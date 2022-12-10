　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發照片寫「Dic cong me」　影中人一看氣瘋提告！翻譯後她噴6萬

▲▼女,用電腦,電腦,筆電,打字。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲黃女以越南文PO文「Dic cong me」，阮女一看氣炸提告，原來意思是「幹X娘」，法官判她2月徒刑、罰金6萬。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名越南籍黃姓女子，不滿阮姓同鄉說她當小三、偷錢等等，為了出一口氣、在臉書上貼出阮女照片並寫下「Dic cong me」，阮女看了之後氣炸提告，法官找來越南翻譯發現，原來這句話就是「越南版三字經」，表示「幹X娘」之意，一審依公然侮辱處黃女拘役20日；黃女不滿上訴後，二審不但沒減刑，反加重改判有期徒刑2月，易科罰金6萬，仍可上訴。

判決指出，住在苗栗的44歲越南籍黃女，2021年1月28日在個人臉書上新增一則PO文，放上阮姓女同鄉的大頭照，並寫下「Dic cong me」，阮女發現後，氣得直接報警提告。

黃女辯稱，她確實有發這則PO文，但這句話只是「口頭禪」，意思為「我讓妳回家吃媽媽的飯」，沒有罵人之意。

但法官找來其他越南籍人士翻譯指出，這句「Dic cong me」雖然拼寫上有錯誤，但一般越南人一眼就能看懂，正確應為「Đụ con mẹ」，意為「幹X娘」；加上黃女曾指稱受不了阮女曾恐嚇她，還說她當小三、偷錢等，並在審理期間坦承貼文本意為「幹X娘，我忍妳很久了」，因此更確認「Dic cong me」表達詞意為「幹X娘」。

簡易庭一審依公然侮辱罪處拘役20日，可易科罰金2萬元，黃女不服上訴；苗栗地院審後，認為黃女該貼文設定閱讀權限為「朋友」，使特定多數人可閱讀，不思以理性方式、擅自貼出對方照片並以不堪言語辱罵，不尊重他人隱私、情緒控管不佳，改依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑2月，易科罰金6萬，全案可上訴。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
酒類、飲料全遭禁！　陸回覆曝原因
馬斯克出手了！　宣布「刪除15億個推特帳號」
90%國人缺鈣！　不只骨鬆「10大恐怖警訊」一次看
Uber被超車！乘客衝下車揍人　40秒殘暴畫面曝
Sandy罕見怒了！　「花380買一本爛書」
免費控肉便當大放送！　現場擠爆
闖世足4強！　彩迷搶壓「2國家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義知名甕仔雞店遭球棒隊狠砸「還開直播」　去年開幕也被砸

運動會正刺激！女高中生突倒地沒呼吸心跳　休假消防員救回一命

賣茶葉撒嬌「共度一生」誘上鉤　2婦專拐獨居老人...詐騙手法曝光

投資虛擬貨幣保證獲利150%　千萬拿不回...看護工堅持沒有被騙

台大醫院外牆更新工人監守自盜　溜回辦公室「偷14萬」變裝逃逸

南橫27公里處百萬Lexus撞斷路樹「橫躺路中」　車頭全毀3人受傷

1票3000元！九合一選後桃再查賄選　桃園新科里長1聲押1交保

短褲妹邊走邊哭哭！被分手身心受創　號召人馬砸毀前男友愛車

刈包吉不宴請街友「改發5百控肉便當」　開心復出：發到沒錢為止

2.4億大麻藏家具夾層！大膽主嫌「路邊清點數量」　竹聯男落網

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

嘉義知名甕仔雞店遭球棒隊狠砸「還開直播」　去年開幕也被砸

運動會正刺激！女高中生突倒地沒呼吸心跳　休假消防員救回一命

賣茶葉撒嬌「共度一生」誘上鉤　2婦專拐獨居老人...詐騙手法曝光

投資虛擬貨幣保證獲利150%　千萬拿不回...看護工堅持沒有被騙

台大醫院外牆更新工人監守自盜　溜回辦公室「偷14萬」變裝逃逸

南橫27公里處百萬Lexus撞斷路樹「橫躺路中」　車頭全毀3人受傷

1票3000元！九合一選後桃再查賄選　桃園新科里長1聲押1交保

短褲妹邊走邊哭哭！被分手身心受創　號召人馬砸毀前男友愛車

刈包吉不宴請街友「改發5百控肉便當」　開心復出：發到沒錢為止

2.4億大麻藏家具夾層！大膽主嫌「路邊清點數量」　竹聯男落網

大鳴大放！綠委轟敗選檢討沒重點　質疑放任賄選、百億賭盤影響選情

美獨立車廠推「軍用級8人座豪華休旅車」！外型粗曠內裝超舒適

《星際大戰》男星病逝！「新冠肺炎併發症」ICU住3週救不回…享壽70歲

酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他批：經典養套殺令人不恥

克國最辣女球迷「晃奶扭腰」露半球跳舞　一句話嗆爆巴西

美日韓31國發表聯合聲明　呼籲聯合國安理會重視「北韓人權」議題

外送員不送上5樓：我殘障　他傻眼「1句話回擊」：現在都這樣？

酒類、飲料也遭禁！陸回覆曝原因

《財閥小兒子》New Data真實存在！本尊是它　股價漲149倍一夕暴跌

苦苓影射找代筆！吳淡如亮嗆聲對話「幫澄清卻被記恨」：說我斷他財路

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

獨／金鐘提名男配角　性騷遭起訴　

成功嶺役男入伍猝死　高大成回應

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

竹聯大哥茶葉包藏「上億毒品」　2分裝廠被剿滅

他因世足賽欠債...家門前2台百萬愛車遭砸爛

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

詐團虐死人棄屍公墓　9嫌全聲押

以為釣到金龜婿　傻爸狂丟2200萬元全被詐

工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂判賠6萬元

更多熱門

相關新聞

Makiyo開炮老公6大罪狀！

Makiyo開炮老公6大罪狀！

女星Makiyo（川島茉樹代）10月底產下寶貝兒子，沒想到和老公小金頻頻爆爭執，日前更指控老公6大罪狀，婚姻狀況引發外界擔憂。小金今（9日）出席「麥威直播學院」記者會，聊到最近夫妻近況，他則說Makiyo已從月子中心回家，也再次喊話：「我不希望是場面話，會朝她希望我成為的老公去做努力。」

同鄉謊稱女兒生病要滙款救命 行員警方識破聯手阻詐

同鄉謊稱女兒生病要滙款救命 行員警方識破聯手阻詐

BMW設立越南廠增添生產據點

BMW設立越南廠增添生產據點

美國會擬通過媒體法案　Meta：將下架新聞

美國會擬通過媒體法案　Meta：將下架新聞

這6星座「哄人要看心情」！生悶氣等秀秀…你會氣瘋

這6星座「哄人要看心情」！生悶氣等秀秀…你會氣瘋

關鍵字：

越南吵架辱罵臉書同鄉髒話國罵三字經

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

鍾明軒驚出車禍！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面