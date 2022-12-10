發照片寫「Dic cong me」　影中人一看氣瘋提告！翻譯後她噴6萬

▲黃女以越南文PO文「Dic cong me」，阮女一看氣炸提告，原來意思是「幹X娘」，法官判她2月徒刑、罰金6萬。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名越南籍黃姓女子，不滿阮姓同鄉說她當小三、偷錢等等，為了出一口氣、在臉書上貼出阮女照片並寫下「Dic cong me」，阮女看了之後氣炸提告，法官找來越南翻譯發現，原來這句話就是「越南版三字經」，表示「幹X娘」之意，一審依公然侮辱處黃女拘役20日；黃女不滿上訴後，二審不但沒減刑，反加重改判有期徒刑2月，易科罰金6萬，仍可上訴。

判決指出，住在苗栗的44歲越南籍黃女，2021年1月28日在個人臉書上新增一則PO文，放上阮姓女同鄉的大頭照，並寫下「Dic cong me」，阮女發現後，氣得直接報警提告。

黃女辯稱，她確實有發這則PO文，但這句話只是「口頭禪」，意思為「我讓妳回家吃媽媽的飯」，沒有罵人之意。

但法官找來其他越南籍人士翻譯指出，這句「Dic cong me」雖然拼寫上有錯誤，但一般越南人一眼就能看懂，正確應為「Đụ con mẹ」，意為「幹X娘」；加上黃女曾指稱受不了阮女曾恐嚇她，還說她當小三、偷錢等，並在審理期間坦承貼文本意為「幹X娘，我忍妳很久了」，因此更確認「Dic cong me」表達詞意為「幹X娘」。

簡易庭一審依公然侮辱罪處拘役20日，可易科罰金2萬元，黃女不服上訴；苗栗地院審後，認為黃女該貼文設定閱讀權限為「朋友」，使特定多數人可閱讀，不思以理性方式、擅自貼出對方照片並以不堪言語辱罵，不尊重他人隱私、情緒控管不佳，改依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑2月，易科罰金6萬，全案可上訴。