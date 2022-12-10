日本「陪睡女」簡體字道謝香港大哥　兩派網友討論真實身分戰翻

▲日本陪睡女ゆき（Yuki）的真實身分，在香港網友間引發熱烈討論。（圖／翻攝自twitter／@reiwa_yuki）

記者林彥臣／綜合報導

一位名叫ゆき（Yuki）的日本陪睡女，近日在推特上發文道謝香港大哥，但是因為用的是簡體字，引發許多香港網友的討論，這位Yuki的真實身分，究竟是日本人還是中國人，雙方各自從不同的蛛絲馬跡，去擁護自己的論點，並且也從各種討論中，了解日本「陪睡店」的消費規矩 。

Yuki在推特發文的內容全文翻譯為繁體字為，「香港大哥！感謝提名和原創服裝，你的旅行照片真的很美，你說你在鹿兒島玩得很開心，那我們走吧(`•ω•´)/ 我很驚訝在香港喝酒的信號有多奇怪！和你聊天很開心！如果你再來日本，請來看我，回去的路上注意安全！」

根據港媒《香港01》報導，有網友發現Yuki的貼文後在連登討論區轉發，引起網民熱論。當中有不少人將重點放在Yuki身上，認為她相貌不太像是日本人。而且因貼文用簡體字感謝香港大哥，有部分網友就認為她是由大陸女生假扮的日本人。

▲客人在陪睡店消費，不能隨意觸摸女店員的身體，更不能與她們進行性行為。（圖／翻攝自twitter／@reiwa_yuki）



也有網友認為，從她的Twitter可見Yuki平常的貼文都以日文撰寫，經常會在貼文中多謝「おにーさん」（哥哥）的指名，再分享對話的內容。格式與這次感謝「香港大哥」的貼文相似，相信Yuki只是用Google Translate將貼文直譯，日本人又不懂繁體與簡體的分別才會以簡體開Po。

還有網友補充，リフレ陪睡店的店員「99%都是純正日本人」，不過店舖性質與風俗不同；客人不能亂摸女店員，更不能與她進行性行為。

Yuki是大阪日本橋的陪睡店「令和美少女！告らせ隊」其中一名成員。客人們購買從30分鐘5千円起的「告白套餐」就可以與美少女進行陪睡，加價還可以購買附加選項，例如即影即有一張800円、膝枕10分鐘1千円，還可以付4千円讓美女換上你喜歡的原創Cosplay。

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