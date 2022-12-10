外送員不送上5樓：我殘障　他傻眼「1句話回擊」：現在都這樣？

▲在台灣許多人使用外送點餐。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李芷萱／綜合報導

你平常會叫外送嗎？一位民眾日前上網發文表示，點外送並請外送員送上樓，不料外送員用身障為由無法送上樓，請他下樓取餐，讓他傻眼直呼「現在外送人員不送上樓都這樣的嗎？」不少人認為外送員就應該送上樓，也有另一派挺外送員，認為應該體諒對方身體不便，掀起兩極討論。

從原PO在《爆怨公社》貼出的對話截圖可見，外送人員先是傳訊息「我是殘障，等會到了，請您下來取貨」；原PO回覆，沒辦法下樓取貨，就是沒辦法取貨才叫外送；外送員又說「我上不去啊！」不久後便開始計時10分鐘，讓原PO相當傻眼直呼要寫信給客服，這時外送員才說「你這是幹嘛，我試試」，原PO又無奈重複：「我就是不方便才叫外送」。

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▲原PO放出和外送員的對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在文中也說，因為身體不舒服才叫外送，他從樓上就看到外送員直挺挺站著，「跟我說他身障不能外送？送上樓後還附加一句不會下來拿嗎？不要跟我說體諒外送人員什麼鬼，叫外送就是方便才叫外送。」

這篇文一貼出，立刻掀起討論，「直挺不等於沒問題，建議你下次訂餐，在備註欄註明人需坐電梯或送上樓」、「我個人認為如果不是確診、受傷完全沒辦法出門的話，下樓拿一下也不會怎樣」，但也有網友認同原PO，外送員就應該送到指定地點，「在抱怨客人懶的那幾位，所以你們不送上樓不是因為懶？」、「當外送不想爬樓其實可以考慮換別的工作」

還有人緩頰，「我認為各有原因，該改進的是客服，日後要把取餐可能性列入考慮。」至於有人好奇是不是原PO沒有提前備註，原PO則補充，他有在外送選項欄備註需要爬上樓，直接送到五樓，「我很有禮貌的備註，不是不禮貌口氣不好。」

▲原PO認為就是不方便才要叫外送。（圖／翻攝自爆怨公社）