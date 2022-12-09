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月子餐不加酒嬤怒嗆「請不會的來亂」　月嫂1原則被讚爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽抱怨，產後請了一名月嫂幫忙做月子餐，因為要餵母乳的關係，月嫂做的餐點都沒有加酒，讓她的媽媽（孩子的阿嬤）十分生氣，怒嗆「找了一個不會坐月子的人來家裡亂」，幸好月嫂堅持專業，完完整整服務了40天才離開，「她說簽約的人是我，她會完全尊重我的意思」。

麻油雞,雞湯,藥膳,中藥,進補,坐月子（圖／CFP）

▲不少長輩仍有「坐月子要喝雞酒」的觀念。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，因為已經和孩子的爸爸分手，產後就在自己家中坐月子，平時被禁止出房間門，她的媽媽看到月嫂來了，就拿出黑豆酒要求煮雞酒補身，但被拒絕，一氣之下竟然生氣跟月嫂互罵，把人家氣到甩門離開。

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原PO得知此事後，趕緊傳訊息向月嫂道歉，「她說簽約的人是我，她會完全尊重我的意思。她詢問我是否要按照她的專業進行，還是完全照著媽媽的意思，我說我相信她的專業，她看完訊息後很快就回到我家，並且完全無視我媽的咆哮進行月嫂的相關工作。」

原PO說，因為她要餵母乳，月嫂也建議不要吃加酒的料理比較好，以免影響寶寶，後來只要每次月嫂來家裡幫忙，她的媽媽就會一直碎碎念，說她找了一個不會坐月子的人來家裡亂，「我是耳朵關起來不去理會，比較感謝的是，月嫂真的完完整整服務了整整40天才離開！」

文章公開之後引起網友熱議，大家紛紛留言稱讚原PO遇到的月嫂很棒，「月嫂真的專業！棒」、「長輩很多都那樣，無知不是錯」、「好偉大的月嫂，不畏艱難完成使命，我會多包點紅包給對方，她真的太好了」、「很棒的月嫂，很理智」。

▲▼奶粉,奶瓶,餵奶,嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／CFP）

▲醫師提醒，媽媽若吃到含有酒精的食物，最好2個小時內不要哺乳。

由於許多長輩仍有「坐月子要喝雞酒」的觀念，兒科醫師王偉力提醒，酒精目前在各種研究中對胎兒腦部與神經發育都是有害無益的，孕婦、哺乳媽媽最好別喝，萬一吃到含有酒精的食物，要注意至少「2個小時內不要哺乳」，這段時間擠出來的母乳也不要給寶寶喝。

王偉力表示，含酒精的食物包含料理中的酒，不管以何種形式烹煮揮發，都還是可能殘留在乳汁內，如果酒精濃度越高、喝的量越多、烹調時間越短，加上媽媽本身代謝酒精的能力較差，對寶寶的影響就會越大。

婦產科名醫蘇怡寧也曾提到，民間有很多坐月子的禁忌和習俗，例如不能喝咖啡、吃內臟才補、月子餐不能加鹽等等，但這些都是沒有根據的無稽之談，坐月子期間只要均衡飲食、避免菸酒就好，「記得沒懷孕時日子怎麼過，妳現在就怎麼過。」

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