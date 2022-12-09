老婆「夾髮捲」人夫看傻...好像羅漢魚！一票人狠酸：羞恥心不夠

▲有些女生會夾髮捲上街。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

為了維持瀏海的自然弧度，很多女生都會在頭上夾髮捲。不過近日就有人夫傻眼直呼，「到底是誰發明這種鬼東西的？」原來老婆在家都夾著，讓他看了很無言。貼文曝光後，一票網友也直呼很醜！引發熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到他每天下班後，都拖著疲憊的身軀回家，結果一開門，就見老婆變成「羅漢（魚）」在客廳游來游去，「到底是誰發明這種鬼東西（指髮捲）的？」

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▲原PO把老婆形容成羅漢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出，一票網友有感直呼，「這個流行就像穿長襪配拖鞋一樣，不太懂好看在哪裡」、「在家怎麼用都可以，出去外面這樣弄，到底是羞恥心不夠還是覺得自己這樣很美」、「真的超級醜的！現在一堆國、高中生走在路上就是這樣弄」、「可能以為自己夾起來，就跟韓劇的女主角一樣吧」、「那種用法捲出門真的是有夠難看，還有穿瑜伽褲上街的也真的是醜死」、「這個真的很醜，上班有女生這樣子捲，真的是要恥度很大的人」。

▲髮捲。（圖／記者曾筠淇攝）

不過，也有些網友認為，「我覺得還好，每個世代流行都不一樣，沒必要去批評，只是我們老了看不慣而已」、「讓額頭透氣錯了嗎」、「很多人以為那些小妹妹夾著是想跟流行，其實她只是想把最美的瀏海讓最在乎的人看見，因為我們這些路人都是她不在乎的人啊」、「我之前也是不能理解為什麼女生都要夾這個？自從自己前幾天剛剪了空氣瀏海後，嗯我懂了」。

過去也有網友分享，夾髮捲之所以會流行，可能是韓國女團EXID的成員Hani（哈妮）意外帶起的，Hani某次錄製綜藝節目時，「因為有拍攝到搭車轉點的過程，為了維持空氣瀏海的捲度，她在車上直接把髮捲捲在頭上，直爽、可愛的個性超圈粉」，因而掀起這股風潮。

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