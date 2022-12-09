　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員拿「千元麥當勞套餐」　客人傻眼：餐點才送到！結局暴動了

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲客人訂千元餐，結果竟是重複下單！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

客人餐點瞬間變員工餐！一名外送員透露，今（9）日把麥當勞送到客人手上時，對方卻滿臉疑惑，接著表示他的餐點剛剛送到了，當下原PO也傻眼三條線，追查後才知是重複下單。原PO隨即回報狀況，雙方尷尬等了10分鐘後，結局神展開，原PO免費獲得這5份套餐與點心，引發網友狂喊羨慕。

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，今中午接到一張麥當勞的訂單，「份量不少，近一千元的餐」，結果抵達地點後，客人卻一臉茫然回應「咦？餐點剛剛送到了啊？是誰又訂的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再次核對內容跟訂購人姓名後，原來是客人信用卡扣款失敗，才導致重複下單，當下場面超尷尬，原PO隨即向派單系統回報狀況。10分鐘後，所幸派單告知「實收0元，餐點自行處理」的好消息。

▲▼ 。（圖／翻攝送員的奇聞怪事）

▲原PO自行處理5份套餐、玉米湯與點心。（圖／翻攝送員的奇聞怪事）

原PO欣喜若狂直呼，共五份套餐、兩杯大玉米湯，以及幾份小點心，「只好感謝麥當勞跟平台的賞賜，換看到麥當當要吐了啦！」

文章曝光後，一票網友也羨慕回應，「看到路過貓友們，一人發一份」、「去麥當勞外面賣一份100元」、「太幸運了吧」、「上次12個便當，沿路看到外送員就問吃飯沒」、「從中午吃到晚上」、「麥當勞付60%要多感謝點」。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
華南王子再婚！今迎娶金融美女「Tiffany」　
分析師突喊快拋售「這1類股」：很危險
廖科溢到底帥在哪？　2年前「答題影片」讓觀眾暈船
影城再推「1元看電影」！　手刀準備衝了
鯰魚哥失業爆財務危機！　欠王少偉5萬還不出
孟耿如「身心俱疲」　親揭和黃子佼婚姻現況
海灘驚見「尼斯湖水怪寶寶」！直擊照瘋傳　專家揭悲慘真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

老婆「夾髮捲」人夫看傻...好像羅漢魚！一票人狠酸：羞恥心不夠

全國「法遵科技」總決賽登場　政大攜手中正大學培育智慧科技應用人才

手刀預備衝！50元爆米花不夠　高雄影城12／10再推「1元看電影」　

外送員拿「千元麥當勞套餐」　客人傻眼：餐點才送到！結局暴動了

文化大學60週年校慶音樂會　數百位校友齊聚享受視聽藝術

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

一天掉12°C！下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來　北宜花降雨不斷

數位牙科新境界　全國唯一國產牙科醫材教學訓練中心揭牌

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

老婆「夾髮捲」人夫看傻...好像羅漢魚！一票人狠酸：羞恥心不夠

全國「法遵科技」總決賽登場　政大攜手中正大學培育智慧科技應用人才

手刀預備衝！50元爆米花不夠　高雄影城12／10再推「1元看電影」　

外送員拿「千元麥當勞套餐」　客人傻眼：餐點才送到！結局暴動了

文化大學60週年校慶音樂會　數百位校友齊聚享受視聽藝術

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

一天掉12°C！下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來　北宜花降雨不斷

數位牙科新境界　全國唯一國產牙科醫材教學訓練中心揭牌

扶龍王看好誰？　王世堅對吳怡農有信心：活力充沛、1個月後進國會！

獨／男賣帳戶遭打死　膽小7匪公墓棄屍...洞挖一半害怕落跑

《地平線：西方禁地》DLC確定！最後生還者重製、Retunral登PC

《英雄聯盟》BYG戰隊陣容公開！中路茂安正式回歸、打野KongYue加入

6個月大紅毛猩猩「開心回媽媽懷抱」　動物園曝相處現況

首波冷氣團要來了！專家：洗澡水溫別超過「1範圍」 　4件事防中風

謝盈萱金馬開場曝後台爆哭！　 金鐘爆粗口認：被陳嘉玲保住

STAYC喊要嘗遍各種珍奶！　為見面會苦練王心凌《愛你》寵台粉

華南王子幫金融業沖喜！　今迎娶金融美女Tiffany　

腹膜透析病友即時解惑！台大醫院護師推line聊天機器人　還有占卜功能

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

穿睡衣洗衣！房東1句讓她哭喊「差點被性侵」

「好市多聯名款1神物」大改版！他驚見：恥度很高

她好奇「男生抱抱在想什麼？」網超誠實解答

廖科溢長相PR值多少？鄉民反推「1人」大勝

「環保吸管1材質」跌落神壇　苦主怒：殺人凶器

診間貼5張請勿敲門　醫生回應了

3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下周探12℃

「檳榔妹給摸2粒」已沒落！內行揭1管道：暴賺10倍

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

韓主廚評比在台韓式炸雞　第1名給這家！

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

更多熱門

相關新聞

外送員逆行！撞上粉色勞斯萊斯　

外送員逆行！撞上粉色勞斯萊斯　

騎車上路最怕撞上豪車，大陸江蘇南京一名外送員8日就因逆向行駛，撞上一輛粉紅色的勞斯萊斯，目前事故待交警部門進一步處理。影片在網路引發熱議，網友紛紛感嘆，「幾十年外賣白送了 。」

幫客加買40元飯糰！外送員送完餐　接1電話臉綠

幫客加買40元飯糰！外送員送完餐　接1電話臉綠

前10月信用卡刷卡金衝破2.83兆　創新高！

前10月信用卡刷卡金衝破2.83兆　創新高！

他驚見「門牌變5樓」　客人冒出：這是7樓！真相傻了

他驚見「門牌變5樓」　客人冒出：這是7樓！真相傻了

友跑外送「1天賺8683元」　網驚1數據有詭

友跑外送「1天賺8683元」　網驚1數據有詭

關鍵字：

麥當勞外送員送餐套餐重複下單信用卡

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面