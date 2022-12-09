外送員拿「千元麥當勞套餐」　客人傻眼：餐點才送到！結局暴動了

▲客人訂千元餐，結果竟是重複下單！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

客人餐點瞬間變員工餐！一名外送員透露，今（9）日把麥當勞送到客人手上時，對方卻滿臉疑惑，接著表示他的餐點剛剛送到了，當下原PO也傻眼三條線，追查後才知是重複下單。原PO隨即回報狀況，雙方尷尬等了10分鐘後，結局神展開，原PO免費獲得這5份套餐與點心，引發網友狂喊羨慕。

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，今中午接到一張麥當勞的訂單，「份量不少，近一千元的餐」，結果抵達地點後，客人卻一臉茫然回應「咦？餐點剛剛送到了啊？是誰又訂的嗎？」

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再次核對內容跟訂購人姓名後，原來是客人信用卡扣款失敗，才導致重複下單，當下場面超尷尬，原PO隨即向派單系統回報狀況。10分鐘後，所幸派單告知「實收0元，餐點自行處理」的好消息。

▲原PO自行處理5份套餐、玉米湯與點心。（圖／翻攝送員的奇聞怪事）



原PO欣喜若狂直呼，共五份套餐、兩杯大玉米湯，以及幾份小點心，「只好感謝麥當勞跟平台的賞賜，換看到麥當當要吐了啦！」

文章曝光後，一票網友也羨慕回應，「看到路過貓友們，一人發一份」、「去麥當勞外面賣一份100元」、「太幸運了吧」、「上次12個便當，沿路看到外送員就問吃飯沒」、「從中午吃到晚上」、「麥當勞付60%要多感謝點」。