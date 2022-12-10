女生抱抱在想什麼？妹子答案「比男生狂」...他秒懂：一直蹭！

▲男女在抱抱時的想法差很多。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶交往難免會牽手、抱抱，先前就有網友好奇，男生抱女生的時候在想什麼？當時就有不少男網友誠實回答，「我都在想拜託不要起反應」、「不要勃起不要勃起不要勃起」。如今也有網友拋問，那女生抱抱的時候在想什麼呢？

這名女網友在Dcard上，以「女生抱男生的時候都在想什麼」為題發文，提到男生對於抱抱的想法讓她覺得很真實也很可愛，所以想知道女生抱抱都在想什麼。她透露自己很喜歡抱抱，會覺得很幸福、很舒服，而且男生擔心的事情她也不在意，反而覺得「不小心被頂到」有種勝利的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有女網友直呼「男人身體真香！」該則回應獲得1480顆愛心，顯然有不少人認同此想法。底下網友也贊同表示，「脖子的地方真的超好聞的！衣服也不錯香」、「贊同，我都吸爆」、「真的狂吸！睡覺也會抱著他，然後一直吸，那個會上癮」、「其實我很愛聞我男友的胳肢窩，那個味道有夠上頭，Man爆」。還有男網友透露，「我女友抱我都狂聞，然後一直蹭」。

另外，也有其他網友分享，「充電的感覺」、「啊...他肩膀好寬，怎麼那麼壯？好像離太近了，我的肚子頂到他了。等等！我手要怎麼放」、「我的小腹比我早抱到他」、「肚子先抱+1」、「覺得很有安全感」、「好溫暖～好舒服～好香～好喜歡他啊」、「為什麼心臟可以跳這麼大力？他是不是起反應了？我要皮一下嗎？還是先不要」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄