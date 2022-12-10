藍綠2022大選執政縣市、議會席次　得票率消長一次看

▲蔡英文、朱立倫。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2022年九合一大選落幕，國民黨狂奪13縣市，其中有11縣市更取得議員過半席次，而民進黨則寫下黨史最差的5縣市。《ETtoday新聞雲》記者彙整過往幾屆的地方選戰，分別從藍綠政黨取得的執政縣市消長、政黨得票率變化等面向進行分析。

國民黨2022年九合一大選，拿下全台13縣市，其中六都更搶下4都。回顧近幾次的地方選舉，國民黨在2010年、2014年的大選中，分別拿下15縣市與6縣市，呈現大起大落的狀態；到了2018年，在前高雄市長韓國瑜吹起「韓流」後，幫助國民黨橫掃全台15縣市，到了2022年，再度拿下13縣市，雖然丟失澎湖縣，但特別的是，金門縣、苗栗縣的當選人，其政黨傾向實某程度也屬親藍。

在民進黨方面，同樣是大起大落，2010年民進黨只拿下6個縣市長，但在2014年時，發生太陽花學運，時任總統馬英九的不滿意度突破7成5，這讓綠營一舉橫掃13個執政縣市，寫下黨史的新高，其中更有7個縣市成功翻轉；但在2018年時，適逢民進黨中央執政的改革陣痛期，地方選舉潰敗，最終只拿下6個地方首長；到了2022年，民進黨更一舉剩下5個執政縣市，寫下黨史新低的紀錄。

在得票率方面，國民黨在2018年時，得票率是48.8%，而在2022年時，得票率微幅提升至50%，其中更有12個縣市，包括新北市、台中市、基隆市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣與連江縣的縣市長當選人，得票率都超過5成；不過，民進黨今年雖然大敗，但2018年時，綠營縣市長政黨得票率38%，今年卻微幅提升至41.6%。

如果聚焦在台北市長選戰，2014年時，民進黨禮讓無黨籍參選的柯文哲，當時柯文哲得票率達57.16%，而國民黨候選人連勝文得票率40.82%；在2018年時，民進黨不再禮讓柯文哲，選戰呈現「三腳督」的態勢，國民黨候選人丁守中得票率40.82%、民進黨候選人姚文智17.28％，而柯文哲41.07%；至於2022年，同樣是「三腳督」的狀態，國民黨候選人蔣萬安得票率42.29%，寫下藍營北市當選最低紀錄，而民進黨候選人陳時中31.93％，也僅贏過姚文智。

值得關注的是，國民黨在六都有兩位超級母雞，在得票率上都寫下新高紀錄，那就是新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，分別拿下62.4%、59%；而在民進黨方面，新北市、桃園市、台中市等3都，得票率都有下滑趨勢。

在縣市議員部分，全國縣市議員共有910位議員當選人，國民黨搶下全國367席居冠，民進黨拿下277席居次。對比2018年的消長，國民黨比上一屆少了27席，而民進黨增加39席。至於其他政黨，民眾黨取得14席位居第三，無黨團結聯盟有7席、時代力量有6席，台聯有3席，而親民黨跟台灣基進黨各有2席。

若比較縣市議會過半席次，國民黨在13個縣市中取得議會多數，分別為宜蘭縣、基隆市、高雄市、桃園市、新北市、台北市、台中市、彰化縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣與連江縣；而民進黨僅保有台南市、嘉義縣的議會席次多數。