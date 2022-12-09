創全國首例！邀企業界勞工加入國民法官　彰化地院受認同

▲ 針對國民法官新制，彰化地院邀上市櫃公司負責人及高階經理人座談。（圖／彰化地方法院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是傳產之都，國民法官新制即將於明年1月1日施行，彰化地方法院讓企業界快速瞭解司法動態、創全國之先，邀集彰化地區19家上市櫃公司負責人及高階經理人們參與座談，未來企業界勞工皆可加入國民法官審判行列，將可拓展視野，進而反饋企業，受到與會企業主的贊同。

彰化縣有超過1.7萬家中小企業，是「中小企業原鄉」，對產業發展與經濟繁榮貢獻非常多，特別是彰化的傳統產業，諸如水五金、汽機車零組件、自行車及零組件、紡織織襪、機械設備等製造代工業，為台灣產業發展奠下穩固基礎，許多在地隱形冠軍，創造了經濟奇蹟，因此企業勞工地位在彰化具有舉足輕重的地位。

院長陳毓秀在致詞中表示，這2年彰化地院舉辦過多場模擬法庭，在其中一場模擬法庭中，有一名國民法官，特別提到她的公司非常支持她來擔任國民法官，讓我們非常感動。也因此，才舉辦本次座談會。

會中由彰化地院發言人庭長廖健男、副發言人庭長周淡怡與法官林明誼、分別講解「國民參審與企業支持」、「國民法官新制介紹」及「司法新制」，並分組參觀國民法庭等設備，同時企業界代表也上國民法官法庭法枱實際體驗擔任「國民法官」的感覺，加深對新制的瞭解，會後紛紛表達高度認同，並期待未來地院能到各企業進行新制宣導，強化員工的法治觀念。

陳毓秀強調，明年施行的國民法官新制，就是希望讓彰化地區在地的多元價值，藉由國民法官參與審判，融入個案審判中，因此，企業支持國民法官新制，也是企業照顧勞工、善盡社會責任的展現。