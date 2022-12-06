LINE吵架見面談判！貨運司機43秒被麵包刀捅死　莽同事判13年

▲貨運行司機林男持刀將李男砍殺送醫不治。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉林男(44歲)、李男(37歲)2名貨運行司機，今年3月間因棧板問題，約在公司的停車場空地談判，過程中起口角爭執，林男拿麵包刀猛刺李男左下腹部13公分流血不止，過程只有43秒，卻造成李男送醫傷重不治，彰化地院審結，林男被殺人罪判處有期徒刑13年，褫奪公權10年。全案還可上訴。

判決書內容指出，案發在今年3月28日深夜，林男、李男均為貨運行司機。林男負責為彰化地區，李男則為中繼車司機，往來於彰化地區與台北地區之間。2人在公司客服部LINE群組因貨運棧板之問題起爭執，林男於同日19時32分許起在群組傳訊「有問題，不爽來找我講」，李男則回覆「走。總倉等」，林忠成即回覆「X，我馬上去」，旋即駕駛自用小客車返回大村公司。

▲彰化大村貨運行李姓司機送醫。（圖／ETtoday資料照）

林男於返回公司途中，先前往花壇鄉1間百貨賣場，以250元購買一把鋸齒狀長25公分的麵包刀，將刀藏在右手臂內，返回公司，與並李開始扭打，林持刀揮砍李男，造成李左大腿有一道4.5公分的切割傷，再猛刺其左下腹部，刺入李男左腹股溝，流血不止。

在場的楊姓廠長見狀趕往制止不及，亦遭到林男持刀劃傷手指，其他同事楊、江、吳便前往將林架住，林男遭架住後拒絕放下麵包刀仍持續大喊「我沒有錯！」，嗣因楊、江、吳強壓林男的手掌，才將麵包刀奪下。此時李男已因傷重而血流滿地，並仰躺在地，經在場人員緊急通報救護車送醫，仍於到院前因出血性休克死亡。林男則當場為警逮捕。

▲彰化大村貨運行司機爭執1人遭砍送醫不治。（圖／ETtoday資料照）

法官審酌林與死者李男2人平時沒有接觸、先前沒有糾紛、嫌隙，只在LINE通訊軟體上因工作業務發生口角，持麵包刀造成被害人大量出血死亡，使李男家屬遭受天人永隔的悲痛，犯罪手段兇殘，所生危害甚重，所為實值非難；發生時間約莫43秒鐘內，時間甚短，顯係盛怒中所為。

法官認為，林犯案後雖承認持麵包刀傷害同事，但否認殺人，案發後也未向被害人家屬道歉，更未獲其家屬諒解，犯後態度不佳；死者為家中唯一經濟來源，留下3名未成年子女，李母表示不會原諒被告、不與被告和解，希望判處無期徒刑、檢察官認若未判處死刑也應判處無期徒刑等一切情狀，將林男依犯殺人罪，處有期徒刑13年，褫奪公權10年。全案可上訴。

▲彰化大村貨運行司機爭執1人遭麵包刀砍送醫不治。（圖／ETtoday資料照）