幼女夭折遭嘲諷！夫妻撂人押女到墳前下跪磕頭　上傳抖音洩憤

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名郭女(23歲)與杜女互有嫌隙，杜女曾在社群媒體群阻嘲笑郭女夭折，為了報復，大半夜夥同曾姓丈夫、林姓女友人等4人約杜女先到嘉義一處民宅談判，然後再載她到公墓，強迫杜女爬行100公尺到其夭折幼女墳前抓頭撞地磕頭，再持棍棒毆打，事後將影片上傳抖音，彰化地方法院審結，將郭女、曾男等4人依強制罪等判刑。

判決書內容指出，郭女與杜女原有嫌隙，復因杜女在社群媒體群組譏嘲其幼女夭折，圖謀報復，於2020年8月23日深夜23時許，與丈夫曾男、林姓女友人約同杜、陳男及施男，到劉男提供的嘉義市一處民宅內談判，接著分乘自小客車前往郭幼女安葬的埔心鄉第五公墓。

8月24日凌晨4時許抵達埔心鄉第五公墓，郭、曾、邱及林等4人強迫杜女爬行約100公尺到郭女夭折幼女墳前，郭女、曾男分別多次抓住杜女頭部撞地磕頭，邱女亦持曾男車上的棍棒毆打杜女，林女則在一旁叫罵助勢，以此強暴方式使杜行跪拜、爬行等(傷害部分告訴逾期)，直至劉、施勸阻始停止。

後來曾男再接續，欲將杜女塞入自用小客車後車廂，因杜女掙扎反抗，一行人於同日凌晨5時許分別駕車離開現場。後來杜女發現有網友在抖音網站公開她被害過程影片，憤而報警。

全案經檢方依妨害自由罪嫌提起公訴，彰化地院審結郭女、曾男、邱女及林女等4人犯共同犯強制罪，分別處有期徒刑3月、4月、2月及2月有期徒刑，可易科罰金。全案可上訴。