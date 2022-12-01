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路人違規穿越馬路遭撞！騎士肇逃挨告　法官判免刑原因曝

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲ 彰化地方法院 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名楊姓男子去年12間騎機車行經花壇鄉中正路，撞倒了違規穿越馬路的張姓路人，楊男當時肇逃未停留在現場，遭檢方提起公訴，法官審理認為，楊也賠償3600元，還因肇逃被警開單，已受制裁，楊騎乘機車，完全無從防備會有行人自車陣中違規竄出，可說是張男咎由自取，判楊免刑。

判決書指出，車禍發生於去年12月26日上午11時40分許，楊姓被告騎乘機車行經花壇鄉長沙村中正路由東往西方向，行至中正路170號時，剛好張姓男子自對向車道路旁由南往北方向步行跨越分向限制線，違規穿越中正路（未行走設於1百公尺內的行人穿越道）。

因當時中正路西向車道等待綠燈通行之車輛甚多，楊男無法注意到在車陣中竄出的張男，反應不及撞倒張男，楊未停留現場肇事逃逸，張受有額頭擦傷、右側手肘擦傷、右側手部擦傷、右側膝部擦傷、左側膝部擦傷等傷害。

彰化地院審理，經法官勘驗監視器錄影檔案，楊騎乘機車，完全無從防備會有行人自車陣中違規竄出，本件車禍可說是張咎由自取，竟由從被告拿到3千6百元「賠償」。

法官審酌事發地點並非人煙稀少的荒郊野外，楊男坦承犯行，已知教訓，而且就肇事逃逸一事經警察開立罰單，並非毫無制裁，張男所受傷勢不算嚴重，而且事發後獲得即時救助，危險性低，為避免刑罰淪為以刑逼民的工具，本件量刑唯有免刑一途，方能平衡上述一切情狀。

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