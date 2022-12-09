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劉兆玄低調訪陸　兩岸企業家峰會「有共識」將推動電動車合作

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲劉兆玄率團訪問大陸提出「產業鍊合作」構想 。（圖／翻攝 北京電視台）

記者任以芳／北京報導

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄7日率團在北京展開大陸訪問行程，根據台方峰會新聞稿指出，峰會台方將繼續推動兩岸經濟交流與合作外，並提出「產業鏈合作」的構想，雙方與形成設立「專案小組」的共識，推動兩岸電動車及自駕車等車用電子合作，面向市場共同研發。

劉兆玄一行人於11月29日抵達北京，12月7日下午解除隔離，考量疫情採取團進團出，謝絕台灣駐京媒體採訪。本次在北京行程首先會見峰會陸方理事長、前中共北京市委書記郭金龍，並於8日中午會見現任北京市委書記尹力、大陸國台辦主任劉結一並餐敘，今天預計拜會國台辦與劉結一正式會見。

根據峰會台方新聞稿指出，劉兆玄表示峰會這次參訪的初心是協助台商開展大陸市場，促進兩岸產業共同發展，未來繼續推動兩岸經濟交流與合作。

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲峰會陸方理事長、前中共北京市委書記郭金龍。（圖／翻攝 北京電視台）

劉兆玄也向郭金龍表示，峰會台方將繼續推動兩岸經濟交流與合作外，並提出「產業鏈合作」的構想，可採試項、試點方式進行，並在成功後複製、推廣至其他產業與地點。

最後雙方形成共識設立專案小組，推動兩岸電動車及自駕車等車用電子合作，面向市場，共同研發，達到互利雙贏。雙方就峰會目前工作進行盤點，就未來擬推動之工作進行探討。

郭金龍也強調將繼續協助解決台商在陸營運之困難，希望台商能善用大陸各項惠台措施及所推動的經濟發展布局，包括長三角及粵港澳大灣區等區域發展，透過各地政府舉辦的交流活動，參與大陸產業鏈，並利用RCEP、一帶一路等對外聯接，共同開發海外市場。

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲北京市委書記尹力。（圖／翻攝 北京電視台）

另外，劉兆玄昨8日會見尹力時指出，雙方除了產業合作，北京也是「文化之都」，具有文化優勢，加上自己也擔任中華文化永續發展協會理事長，雙方也可推動文化合作。

尹力則指出，擔任四川及福建省委書記期間，曾接待前峰會台方理事長蕭萬長的訪問團，對於峰會不陌生。從2019年起，峰會連續四年支持北京舉辦京台科技論壇，為促進京台交流合作作出了積極貢獻。
並且希望京台持續加強文化領域交流，積極營造「兩岸一家親」的友好氛圍。
 

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