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大陸 大陸焦點 特派現場

北京市委書記、國台辦主任見劉兆玄　籲營造「兩岸一家親」氛圍

▲▼兩岸企業家峰會,2022兩岸企業家峰會，北京書記接待。（圖／北京發布）

▲現場照片，正中間二人從左至右分別為劉兆玄和尹力。（圖／北京發布）

記者蔡儀潔／綜合報導

前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行日前解除隔離，8日與中共中央政治局委員、市委書記尹力見面，同場出席的還有兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平，以及中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一。

據《北京日報》報導，尹力介紹了北京市經濟社會發展和推動京台交流合作情況。他指出，兩岸企業家峰會是兩岸間最具影響力的企業家交流合作平台，和北京一直保持密切的聯繫；自成立以來，峰會積極推動兩岸企業交流、產業合作，為兩岸經濟社會融合發展做了大量工作，受到兩岸產經各界肯定。

尹力接著表示，從2019年起，峰會連續5年支持北京舉辦京台科技論壇，為促進京台交流合作作出了積極貢獻；近年來，北京市認真服務中央對台工作大局，舉辦京台科技論壇、高雄·北京特色周、「海峽兩岸社團交流節」等活動，今年還召開了「同心同行」——2022兩岸青年峰會座談會，對台交流合作持續深化。

尹力說，希望大家關心北京發展，充分發揮兩岸企業家峰會的平台作用，促進兩岸企業攜手共贏發展，推動京台經貿科技各領域交流合作；兩岸同根同源、血脈相連、文化相通，北京歷史文化是中華文明源遠流長的偉大見證，希望京台持續加強文化領域交流交往互鑒，凝聚共識，積極營造「兩岸一家親」的友好氛圍。

報導指出，劉兆玄代表台灣工商界人士，對北京市委市政府給予的精心安排「表示感謝」，認為兩岸企業家峰會為兩岸工商界人士交流對話、密切對接、拓展合作提供了一個重要平台。

劉兆玄說，北京經濟發展活力強、科技創新實力雄厚、歷史文化資源豐富，希望與北京市持續深化經貿、科技、文化和社會科學研究等領域交流合作，不斷增進兩岸同胞情誼和認同，為進一步提升京台交流合作水平作出更大貢獻。

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