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社會 社會焦點 保障人權

變態神農氏！網購迷藥「試吃昏睡2小時」　色男拐2女摩鐵性侵

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲色男上網買藥試吃覺得昏迷效果不錯，拿去下藥企圖性侵2名女網友。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北冉姓男子為了對下藥性侵女網友，事先上網購買含有東莨菪鹼的藥物，自行試吃昏睡1、2個小時後，覺得效果不錯，先後約2名女網友外出見面吃飯，再趁機在飲料中下藥，等被害人陷入昏沉、無力之際，帶到旅館企圖性侵，還好2名女網友意識到遭遇惡狼，即時反抗逃出，台北地檢署調查後，依2個加重強制性交未遂罪起訴冉男。

起訴指出，冉男在2022年7月間，上網購購買含有咖啡因，以及使用過量會導致昏迷死亡的東莨菪鹼藥物後，先以「神農嘗百草」的精神，自己試吃確認效果後，再於8月21日再次網購相同藥物，9月15日就約1名女網友一起去夜店。

冉男趁著夜店燈光昏暗，把小棕瓶裝的藥水滴了2滴到女網友的星巴克飲料中，女網友喝了3口左右就開始昏沉、無力，冉男見狀，直接把女網友帶到事先預訂好房間的大安區某商旅，但是一到房門口，女網友就察覺不隊近，使勁拉扯掙脫逃離。

首次失手的冉男不放棄，9月17日約了第2名女網友去吃拉麵，然後同樣再到夜店玩樂時，偷偷將藥物滴到飲料中，女網友誤喝意識不清，也被冉男帶到商旅企圖性侵，此時女網友恢復意識，壓抑著內心的恐懼，試著和冉男講道理，希望冉男至少要先培養一下感情，冉男不顧被害人好言相勸，多次逼近被害人施暴。

就在雙方在房內對峙數十分鐘之後，冉男忍不住先去廁所小解，被害人終於有機會開門逃出，向商旅泊車人員以及剛好到場的巡邏員警求救，警方上樓查看時，冉男已不知去向，事後遭檢警循線傳喚到案，冉男也坦承犯行，檢察官就根據旅館拍下被害人倉皇逃出的畫面等事證，將冉男提起公訴。

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