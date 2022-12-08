收留離家女網友…狂問「跟妳男友誰大」硬上還偷拍　下場慘了

▲孫男將離家出走的女網友安置在旅館，卻2度與她嘿咻並偷拍性愛片，女方發現後氣憤提告。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

孫姓男子收留一名負氣離家的女網友，將對方安頓在旅館，期間2度與她嘿咻，過程中不斷問「我的跟妳男友誰比較大」，事後女方提告性侵，孫男堅稱兩情相悅，檢警查出他還偷拍與女方的性愛影片。法官審理發現，孫男確實趁女方背對鏡頭或閉眼時偷拍，但畫面卻也證明女方配合變換姿勢，顯非毫無意識或被迫，孫男所涉法定刑至少3年徒刑的乘機性交行為均無罪，高等法院只依妨害秘密罪判孫1年徒刑，全案還可上訴。

女方提告指稱，她在酒店工作，和孫男是網友，2020年3月25日深夜，她負氣離家出走，聯繫孫男找地方過夜，孫男隔天凌晨專程開車接她到新北市一家旅館安頓，在房內喝酒玩遊戲，當天上午6點多，孫男趁她酒醉熟睡之際性侵得逞，29日的中午，她在睡夢中又遭孫男淫辱一次。

孫男到案喊冤表示，2次上床都事先徵得女方同意，女方全程清醒，雙方「辦事」時，也沒拒絕他的要求。檢方不相信孫男辯詞，進一步查出他以手機偷錄影這2次和女方的性愛過程，包括女方裸露胸部與私密部位等影像共5個檔案，孫男坦承拍攝前沒詢問女方可不可以，但辯稱錄影時把手機放在女方的正面，「她應該有看到，也沒有反對」，但檢方認定孫男性侵又偷拍，除乘機性交外，再加一條妨害秘密罪。

但法官勘驗影像時，發現女方配合孫男翻身、變換姿勢，彼此雖沒交談，但女方以雙臂支撐趴跪，並非「熟睡無意識」，加上女方在警詢原本說「看電視突遭孫男強脫衣物性侵」、反抗無效，女方並指稱孫男一直問她「大不大，跟妳的男朋友比，誰比較大」等語，可是女方看完孫男偷拍影片，就翻供說酒後半睡半醒遭性侵，說法前後不一。

法官審理後，孫男起訴乘機性交罪嫌部分，法官審後判他無罪；針對竊錄部分，法官勘驗發現女方的姿勢多半是側躺、趴跪背對鏡頭，就算仰躺，也始終緊閉雙眼，沒有正視鏡頭的舉動，不排除女方確實不曉得孫男在錄影，據此將孫男所犯2個竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，各判刑7月、合併應執行1年徒刑，不得易科罰金與緩刑，上訴高等法院後仍維持原判，還可上訴。