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國小英文女師暈船！沒見過美籍男狂匯錢…淪詐團共犯超慘

▲▼透過網路，人們只要靠一台筆記型電腦，甚至是手機，便可以在舒適的家工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女老師被美國籍網友迷得團團轉，提供自己帳戶幫忙匯款，挨告後才發現自己成為詐團共犯，涉詐欺罪、還被求償7萬6千元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名國小英文女老師與美國籍男網友「墜入愛河」，網友說要為她來台定居、並代理服飾品牌「香蕉共和國」，被愛沖昏頭的女師一口答應，提供自己的帳戶並前後匯出19萬5千元，直到詐騙受害者上門求償才知自己也成為洗錢共犯；受害者求償7萬6千元，但法院調查後認為，女師提供長期以來作為薪資轉帳的戶頭，如今戶頭遭凍結、害自己無法領錢，應是不小心上當受騙，判女師免賠。

根據判決，這名被害者表示他遭假交友真詐財方式，佯稱他寄的包裹因超重遭扣留，要支付費用才可提領，他匯出7萬6千元後才發現是騙局，追查後發現金錢匯入女老師的帳戶，遂向女老師提告求償。

但女老師喊冤，表示自己也是被騙的受害者，當初有一名美國人透過網路主動加她好友，聊天後互訴好感、對方說要為她來台定居並做點生意，接著提出要代理美國「香蕉共和國」的衣服，並介紹一位亞洲區代理「Mr.Collince」給她，連帶完整護照資料，她因此深信不疑。

這位Collince剛開始說，註冊費用需要15萬，她向朋友周轉後匯款給對方；某日Collince說他媽媽眼疾快失明急需手術，且他待過台灣、在台南有位未婚妻，請女師幫忙以比特幣的方式協助匯款，Collince說比特幣較安全快速、無須銀行手續費，隨匯隨到，且比特幣機器只有台北才有，才請她提供帳戶讓女友匯錢給她、她再轉匯給Collince，她自己並無收取任何酬勞。

法官調查後發現，被告一直是國小英文老師，她提供的戶頭是她的薪轉帳戶，因涉入洗錢帳戶遭凍結後，她至今只能領學校的現金支票，且該帳戶案發前每月均有薪資入帳、保費、鐘點費等交易，可見該帳戶是女師日常生活所用、已使用一段時間，並非臨時開設或久未使用帳戶，一般而言若交由詐騙集團使用，會有被調查、遭凍結的風險，難認女師是故意提供帳戶作為洗錢之用。

進一步查閱女師與美國網友、「Mr.Collince」的對話，確有對方說母親快死了、需要醫藥費、女友事後會補匯款，且要代理香蕉共和國生意的註冊費、幫男網友籌措交保金避免坐牢等等說詞，符合女師因誤信而提供自己帳戶使用，且刑事涉詐欺、洗錢等罪也判無罪定讞，因此判女師不用賠償，全案仍可上訴。

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