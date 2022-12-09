從騎樓激戰到暗巷　調酒師口愛後凍未條硬上！結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

調酒師阿茂（化名）2020年8月間在高雄市某PUB搭訕結識A女，兩人在騎樓調情，接著又躲到巷子裡口交，他想進一步發生性關係，被拒絕之後竟然強行脫衣性侵，一、二審皆被判處3年2個月有期徒刑。全案上訴至最高法院，合議庭經審理後，認定高雄高分院判決並無不妥，加上阿茂沒有提出其他證據，最終裁定駁回上訴，全案確定。

▲阿茂與A女調情，想進一步發生性關係被拒絕，竟然強行脫衣性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿茂2020年8月7日凌晨2時許在PUB搭訕結識A女，他將對方帶到PUB外的騎樓，兩人相互接吻、愛撫，接著他又把人帶進旁邊的小巷子裡，繼續接吻、愛撫並進行口交，但當他試圖進一步發生性關係時，卻被拒絕了。

阿茂當下不顧A女意願，先是伸手抓住阻止對方離開，再強行脫衣性侵。A女奮力掙扎，成功脫困後立刻抱著衣物逃回PUB，並向同行的女性友人求救；而一旁的安管人員看見她衣衫不整，還蹲在地上崩潰大哭，警覺有異，立即上前關心並報警。

阿茂在一、二審皆被法官依強制性交罪，判處3年2個月有期徒刑。A女也在審理期間具狀表示，事發之後惡夢不斷，精神方面也出了問題，已經持續服藥將近1年，至今仍不太能接受人多的地方，和異性四目交接也會想到當時可怕的遭遇，所以希望法官依法加重其刑。

全案上訴至最高法院，合議庭認為，A女事後經醫師驗傷診斷確認下體有一處撕裂傷，事發現場還留有她的部分衣物，加上本人自白和同行女性友人、PUB安管人員的證詞，種種證據都足以認定阿茂性侵，高雄高分院的判決並無不妥，況且法官曾當庭詢問，「尚有何證據請求調查？」阿茂及辯護人皆回答「無」，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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