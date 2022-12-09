民眾黨10日同額選黨主席　柯文哲：黨內3年紛爭不斷「我負最大責任」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨將於10日舉行第2屆黨主席暨黨員代表選舉，黨主席部分僅有柯文哲1人登記參選。在8日晚間的政見發表會中，柯文哲坦言，這3年來因為忙於疫情和市政，「不能否認，過去這2、3年，整個台灣民眾黨內部有很多紛爭，我個人要負最大責任」。柯也提出，接下來要健全內部組織、加強社會連結與人才培訓3大目標。

民眾黨表示，黨代表與黨主席選舉將於12月10日上午9點至下午4點線上舉行，於當日下午5點開票，並於12月14日正式公布選舉結果。據了解，首任黨主席在創黨時，由柯文哲擔任當然黨主席，本來任期為4年一任，但此次是在柯的要求下，特別提前與黨代表一同進行改選。

柯文哲在政見發表會上表示，在這次九合一選舉後，第2天就召開中央委員會議，對選舉結果已經有初步的檢討分析。第一，要讓那些當選的同志，馬上辦一個共識營，讓他們知道以後要怎麼服務民眾，還有哪些注意事項。

另外，柯文哲也說，落選的同志，如果他們還想再選下一次，要辦一個共識營來重新訓練。其他包括各縣市黨部，還有黨代表，甚至立法院黨團，我們都逐一辦座談會，把所有問題全部列出來，再逐一做解決。

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，把過去在處理台北市的那個認真的精神，把黨務的問題一條一條解決掉，相信黨務的工作一定會很快改善，「一個人走得快，一群人才走得遠，如果民眾黨繼續走下去，要讓內部能先鞏固團結」。

接著柯文哲也提到，這次選舉有34個黨員獲得了可以服務市民的機會，第一步要建立一種服務的模式跟組織。柯說，這場選舉表面上看起來國民黨大勝，但事實上我們去檢查這些議員的席次，國民黨是減少，民進黨是上升，且純粹的政治素人去選舉的確相當困難，「組織還是相當重要，我們一定要加強社會連結，去真正建立起台灣民眾黨的社會組織」。

至於人才的培訓，柯文哲說，中興以人才為本，所以我們過去這個國家治理學院，沒有完全發揮功能。我們從現在開始，包括新進黨工的訓練、高級黨工的訓練、遴選制度、升遷制度一定要建立，還有一點，我們如果真的要在下一次選舉，不管是分區立委、不分區立委，其實這些都是需要訓練的。

「如果我當黨主席，這3件事情是我積極要處理的。」柯文哲點出，重建整個內部的組織、加強社會連結，還有人才培育這3個項目。即便未來還有不可預期的困難擋在前面，但還是要一步一步把黨務工作做好。