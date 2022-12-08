2024總統大選恐成「猛獸怪獸大會戰」　游盈隆：鹿死誰手最後才知道

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、賴清德、柯文哲）

記者詹宜庭／台北報導

針對各界所矚目的2024總統大選，台灣民意基金會董事長游盈隆7日幽默將新北市長侯友宜比喻為「大金剛」，台北市長柯文哲比喻為「哥吉拉」，副總統賴清德則為「獅子王」。游盈隆也強調，如果賴清德能得償宿願，代表民進黨參選2024總統大選，那這將是最強的猛獸怪獸大會戰，鹿死誰手，不到最後沒有人知道。

游盈隆7日在臉書發文表示，他在評論政治時，有時候喜歡用幽默有趣的方式做比喻，例如將「大金剛」比喻侯友宜；「哥吉拉」比喻柯文哲。

游盈隆說，熟悉好萊塢怪獸電影情節的朋友都知道，不論是哥吉拉或大金剛都是人類的朋友，它們對抗最強的邪惡怪獸基多拉，保護善良百姓，所以政治人物被稱為哥吉拉或大金剛並非壞事。如今，2024台灣，哥吉拉的確可能有機會大戰大金剛，柯文哲大戰侯友宜，雙方到時究竟會使出什麼殺手鐧？誰勝誰負？精彩可期。

至於民進黨方面，游盈隆表示，賴清德的大恩師、成大醫院前院長陳志鴻曾比喻賴清德為「獅子王」，如果賴清德能得償宿願代表民進黨參選2024總統，那2024就是最強的猛獸怪獸大會戰，鹿死誰手，不到最後沒有人知道，可以確定的是，2024將是民進黨政權保衛戰，目前看來並沒有無限樂觀的理由。

游盈隆指出，今天是民進黨敗選的第11天，迄今為止，民進黨沒有召開任何公開的、有意義的、大規模的檢討會議，連時間表或議程都沒有，質疑「這樣要如何向憂心忡忡的廣大黨員和支持者交代？」

游盈隆認為，選後出任「大選檢討小組召集人」的桃園市長鄭文燦，除了本身須為2022整個敗選負起相當責任外，最近又因台大國發所碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，「身懷『雙重不正當性』還能主持黨的「大選檢討會議」嗎？」

游盈隆強調，鄭文燦收到台大學倫會通知後，就應該要辭退召集人身份，但他沒這麼做，還堅持「政治的歸政治，學術的歸學術」，這對黨和對他個人來說都是扣分，都是進一步的傷害。