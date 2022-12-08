2024總統大位恐剩「2強對決」！他曝柯文哲處境：已無法撼動選局

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2024總統大位恐剩「侯賴對決」！黃暐瀚曝柯文哲處境：已無法撼動選局

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者閔文昱／綜合報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席選舉，並全力為總統大選備戰，獲得黨內各方人士支持。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，目前藍營最強的無庸置疑就是新北市長侯友宜，2人恐怕會在2024總統大選上演侯賴對決，至於台北市長柯文哲不管選不選差別都不會太大，因為他「幾乎已無撼動選局的能力」。

黃暐瀚8日晚間在臉書發文表示，賴清德決定參選主席之後得立刻面對3個問題，首先是怎麼穩定軍心，其次是如何贏回民心，最後則是怎樣才能讓蔡英文總統放心，眼下的狀況，綠營大敗，不得民心，包括黑道、通膨、跟經濟衰退問題，致使國人對民進黨執政不滿意，賴清德得努力贏回民心，2024才有盼頭。

▲民進黨凱道造勢晚會，副總統賴清德發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

另外，賴清德如何穩定軍心，取得各派系的平衡跟支持，會是一大課題，「尤其，怎麼讓蔡總統『安心、放心』，更是挑戰。」黃暐瀚認為，如果賴清德這次參選主席能得到蔡總統的支持，並放心讓他參選2024，那亂流之後的民進黨，也有一馬平川的可能。

黃暐瀚提到，侯友宜如今是藍營最強人選，但他身上明顯存在「怎麼安然出場」與「如何解決兩岸關係」兩個問題，未來他免不掉被罵「落跑市長」，而且若朱立倫也有志參選2024，國民黨甚至還要上演「朱侯內鬥」，屆時除了國民黨內部亂流，侯友宜該如何面對「兩岸、國防、外交」這些「總統領域」的論述，都還有待他來證明自己。

▲▼111年金安獎今年由新北市政府承辦，新北市長侯友宜與會致詞，感謝全體得獎人的辛苦付出。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

至於柯文哲，黃暐瀚直言，他不管選不選，差別都不會太大，因為這次的選舉證明了「藍綠之外沒有小黨空間」，柯文哲雖有2024的資格參選，但幾乎已無撼動選局的能力，增加影響力的方式，也許是找來郭台銘合作，「但如果郭台銘有意出場，藍營自會積極接洽，或者許以選後的行政首長高位，不會讓柯文哲平白拿走郭台銘這張『虎牌』。」

黃暐瀚總結，眼前綠營正面臨「亂流」，但藍營很快也要面對「初選亂流」，誰先安然通過「亂流」，誰就離2024更近一步。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

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