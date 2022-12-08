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2023台南好YOUNG耶誕跨年活動親子活動　最終場12月10日總爺辦理

▲台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動最終場，在12月10日下午在總爺藝文中心辦理的「一起放風迎耶誕」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動最終場，在12月10日下午在總爺藝文中心辦理的「一起放風迎耶誕」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動已於上周啟動，繼蕭壟文化園區、善化善糖文化園區的親子同樂活動大受歡迎後，緊接著將登場的是12月10日下午在總爺藝文中心辦理的「一起放風迎耶誕」。

現場請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對、小丑、闖關遊戲以及耶誕餐車市集等精彩活動，歡迎大小朋友一起來總爺度過歡樂的周末時光。

黃偉哲市長表示，總爺藝文中心的大草皮非常的舒服，歡迎大家帶著野餐墊、攜家帶眷一起來總爺享受溫暖的冬陽，小朋友可以放放風、盡情地享受綠意；而文化局目前也在總爺辦理2022Mattauw大地藝術季活動，現場有高6米、長12米的全台最大梅花鹿竹編手藝裝置及攝影展，大朋友可以藉機來場藝文饗宴。

市府新聞處表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府團隊努力的方向，黃市長上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，親子活動就是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光，也提前感受耶誕的歡樂氣氛。

主辦單位特別提醒，活動雖然於戶外辦理，但開演前安排小丑、泡泡派對等街頭藝人與小朋友互動嬉戲，且闖關遊戲中小朋友難以保持安全社交距離，建議參與親子活動應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。


主題：一起放風迎耶誕----快來總爺大草皮野餐！
活動日期：12月10日 星期六
活動時間：13:00-16:30
活動地點：總爺藝文中心（721台南市麻豆區南勢里總爺5號）
劇團：小青蛙劇團 演出劇碼：MAGIC聖誕
周邊活動：泡泡派對、小丑彥彥
闖關活動：耶誕大尋寶家

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