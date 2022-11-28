溢領疫情補助24萬被強制執行　「洪瑞珍」旁支店主怕管收立馬繳清

▲「洪瑞珍」第二代旁支以「洪家手作」之名推出三明治產品。（圖／翻攝自臉書）

記者黃哲民／台北報導

知名三明治品牌「洪瑞珍」第二代旁支所經營的「洪家手作」，受新冠肺炎疫情打擊營運、虧損逾500萬元，負責人洪毓姍拖欠應繳還經濟部的24萬元補助款，被移送行政執行署新北分署強制執行，僅扣得1.7萬餘元存款，洪女丈夫日前收到催繳通知，赫見內有「拘提」字樣，擔心老婆遭管收，上周趕緊借錢全額繳清。

洪毓姍與「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲是堂兄妹，雙方因「洪瑞珍」商標權打官司，洪毓姍與丈夫不但各被判刑6月，還得連帶賠償洪峻聲80萬元，不但輸了官司，更遭疫情嚴重衝擊營運，其中位於新北市新莊區的分店，去年（2021年）向經濟部申請艱困事業營業衝擊補助款。

經濟部去年8月31日依新莊分店10名員工、每人4萬元額度核發共40萬元，但今年3月發現撥款前，該分店已有6位員工離職，依規定要求洪毓姍收到公文後1周內，應繳還溢領的24萬元補助款。

由於洪女一再拖欠，今年9月被經濟部移送強制執行，新北分署收到公文赫見「洪瑞珍三明治店」，起初也搞混，細查才發現比「洪瑞珍三明治」商標多了1個「店」字，這是洪毓姍獨資設立的商號，也被判決應改名去除「洪瑞珍」3字，因仍在二審審理，尚未確定。

新北分署清查洪毓姍與公司財產，僅扣得1.7萬餘元存款，且位於新莊區新泰路的分店已歇業，無從登門勸導，因此日前發函洪女催繳22萬餘元，洪夫收信後趕緊親赴新北分署把錢繳清，他說夫妻倆原本經營11家連鎖店，2年來被疫情弄倒好幾家、虧損共500萬元以上，妻子也生病在南部休養。

洪夫說，看到新北分署寄來公文註明「如附則人經合法通知未到場，將聲請法院拘提」等字句，擔心若不趕快處理，妻子可能會遭管收，所以急忙向朋友借錢應急，讓妻子能安心養病。

「洪瑞珍」三明治起源於彰化北斗，原由第一代排行老五的洪宜杉經營「瑞珍商店」賣糕餅，因用料紮實、手工細緻而成名，第一代其他兄弟共同投資創業，後改名「洪瑞珍餅店」，在全省各地廣開分店，演變至今，口味多元的「洪瑞珍三明治」已成餅店招牌商品。

洪宜杉的兒子洪峻聲2010年接手經營，握有父親於1969年所註冊的「洪瑞珍」圖形與文字商標，洪毓姍是他的堂妹，洪峻聲過去受訪曾說家族成員只要技術能力取得總店認可，可到外地經營洪瑞珍商店，但洪毓姍與丈夫於2018年以「洪瑞珍」之名開店，洪峻聲主張堂妹侵害商標權造成消費者混淆，一度對簿公堂。

雙方和解後，洪毓姍將店面改名「洪家手作」，卻在產品介紹繼續使用「洪瑞珍」、「二代概念店」、「HUNG RUI CHEN」等文字，公司也取名「洪瑞珍傳世」，洪峻聲發現後再度提告，洪毓姍夫妻今年（2022年）被依《商標法》判刑各6月、皆得易科罰金18萬元，另須賠償洪峻聲80萬元，且公司名稱不得繼續使用「洪瑞珍」3個字。