拒繳千筆罰單+國道通行費17萬　剛繼承透天厝...男竟掰活不下去

▲桃園市詹姓男子積欠上千筆交通罰單與國道通行費約17萬餘元未繳，厚厚罰單儼如一本書。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區詹姓男子因積欠ETC國道通行費、交通罰單等，累計筆逾千筆、共計17萬餘元費用未繳納，經監理單位移送法務部行政執行署桃園分署執行，將詹男銀行存款扣押，詹男表示快活不下去，桃園分署查出，詹男繼承父親一棟透天厝卻故意不登記，根本不是無力繳納，由於如再拒繳將面臨透天厝被法拍後果，詹男終於同意辦理分期繳納。

桃園分署指出，41歲的詹姓男子總計積欠國道ETC費用617筆、交通罰單485筆，累計共計1102筆，欠款金額累計17萬餘元未繳，監理站移送行政執行署桃園分署強制執行。

詹男案件移送後，其銀行帳戶已被桃園分署扣押存款1萬多元，今年11月初寫信向桃園分署說，存款扣押讓其生活快過不下去，還提出銀行存摺明細、水電費帳單、子女安親班等支出資料，希望分署撤銷存款扣押命令。桃園分署查出，詹男名下財產，除薪資與一輛16年老車以外，確實並無其他財產，但後來查出發現，詹男住的透天厝，屋主仍登記於今年5月間過世父親名下。

分署查出，詹男是唯一法定繼承人，房貸、火災地震保險費從詹男的銀行戶頭自動扣款支應，詹男擔心罰單沒繳，繼承房子後會被法拍，所以遲遲未辦理繼承登記，桃園分署告知詹男，如果拒繳交通罰單，繼承透天厝後將面臨法拍，詹男擔心不動產遭拍賣，同意立即辦理分期繳納欠款。

桃園分署呼籲，若收到ETC通行費繳款通知、交通罰單，務必於期限內繳納，以免移送執行後，被扣薪、扣存，甚至面臨拍賣動產、不動產，得不償失。針對有繳款能力卻故意不繳納之義務人，必要時將施以拘提、管收等執行方式，以督促履行公法義務與維護國家債權。

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