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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！　至今2199項食品暫停進口到大陸

▲▼ 台灣水產品進口到大陸99.9％被禁 止 。（圖／台商提供）

▲台灣水產品進口到大陸99.9％被禁止，只剩一家存活。（圖／台商提供）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署今(8)日上午突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，包括秋刀魚和午仔魚。《東森新媒體ETtoday》記者求證華南一帶台商，證實確有此事，他向記者提供最新數據顯示，台灣水產品進口到大陸的品項，截至今天99.9%全軍覆沒，只剩下一家業者「味一食品」沒有暫停進口，其他分類的品項超過一半以上都被暫停進口，整體影響率高達65%。

《東森新媒體ETtoday》記者掌握到最新訊息，台灣水產品在大陸海總署總登記共有890個品項，從11月18號統計到今8日又新增105筆品項被禁止，總共889項暫停進口到大陸，受影響比例高達99.9%。

截至目前，台灣水產品只剩一間業者「味一食品」存活，該公司魚鬆相關產品可以進口到大陸，其他台灣水產品全軍覆沒， 受創最嚴重集中在屏東、高雄一帶的農民。

不願具名台商提供資料顯示，除了水產品全軍覆沒。台灣所有生產商在大陸海關總署登記總共是3232個品項，從11月18日累積至今有2199品項禁止進口到大陸，受影響率高達65%。

▲▼ 台灣水產品進口到大陸99.9％被禁 止 。（圖／台商提供）

▲ 台灣又有水產品今8日無預警禁止進口到大陸。（圖／台商提供）

記者拿到「部分」名單顯示，從今年8月到11月8日：
特殊膳食類總登記項目數464，目前暫停進口項目數是385項，受影響率83%。
堅果類品項總登記數是8項，目前暫停進口項目數是7項，只剩1項存活可進口大陸。
乾果類品項總登記數是72項，目前暫停進口項目數63項，只剩9項存活可進口。
未烘培咖啡豆可可豆總登記項目數108項，目前暫停進口項目數 104項，受影響率96%。
水產品總登記數是890項，目前暫停進口項目數889項，只剩下一個品項存活，影響率是99.9%，是所有台灣進口食品中最慘的品項。（最新資料更新至今8日）

該名提供資料的台商指出，自從裴洛西訪台後，上百家台灣食品業者被暫停進口到大陸，被禁止理由包含公司登記資料、食品原料、標籤等訊息重新更新，並且要求拿到大陸三證才能進口。但截至目前，業者補件後，被禁止的台灣名單沒有一家解禁，也沒收到大陸海關總署相關訊息。

他進一步說，「這一次水產品被禁止只是延續之前『禁令』，沒想到高達99.9%全部陣亡，真的無法想像，影響十分巨大。很多台灣漁民非常錯愕，因為大陸方面是無預警發布，連相關公告都沒有發布。」

該名台商提供和其他魚商對話，對方內容證實，「水產品被禁止出口到大陸，連水產號碼也暫停。」該通知大概是下午收到，非常突然，讓很多人措手不及。

他進一步說，「兩岸關係真的太差，裴洛西事件、美對台軍售，加上台積電赴美事件，還有蔡政府『抗中保台』政策，都是影響因素。預計大陸這次『禁令』，不管是台商或是台灣相關食品、水產商等業者衝擊很大，尤其是南部漁民受創最深，損失難以估計。」

稍早食藥署則回應，「有關輸出中國生鮮水產品部分，以農委會說明為準，食藥署並沒有收到中國通知」。據了解，目前台灣輸往大陸的漁水產品有秋刀魚、鮪魚、午仔魚等產品受到衝擊還待評估，屏東只剩一家魚鬆業者未受影響，可以入關。

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